West Ham United golcüsünü buldu! Taty Castellanos imzayı attı
Premier Lig ekiplerinden West Ham United, transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı. İngiliz kulübü, Lazio forması giyen Arjantinli forvet Taty Castellanos’u kadrosuna kattığını açıkladı.
West Ham United, bu transfer için İtalyan temsilcisi Lazio'ya 30 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Castellanos, İngiliz ekibiyle 4.5+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
CASTELLANOS'TAN İLK AÇIKLAMA
Arjantinli golcü, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada West Ham'a transfer olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Castellanos, "Kişisel olarak benim için çok önemli bir meydan okuma olduğu için çok mutluyum. Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için buraya geldim" ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
27 yaşındaki santrfor, bu sezon Lazio formasıyla Serie A'da 11 karşılaşmada görev aldı. Castellanos, bu maçlarda 2 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.