West Ham United golcüsünü buldu! Taty Castellanos imzayı attı

West Ham United , bu transfer için İtalyan temsilcisi Lazio 'ya 30 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Castellanos, İngiliz ekibiyle 4.5+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Taty Castellanos

CASTELLANOS'TAN İLK AÇIKLAMA

Arjantinli golcü, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada West Ham'a transfer olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Castellanos, "Kişisel olarak benim için çok önemli bir meydan okuma olduğu için çok mutluyum. Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için buraya geldim" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki santrfor, bu sezon Lazio formasıyla Serie A'da 11 karşılaşmada görev aldı. Castellanos, bu maçlarda 2 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.

