Beşiktaş'ta kaleci transferinde büyük kriz!

Beşiktaş, kaleci Filip Jörgensen için Chelsea'ye 1.5 yıllık kiralama ve opsiyonlu satın alma teklifi sunmuştu. İngiliz kulübü ise kiralama süresinin sezon sonu ile sınırlı kalmasını ve yapılacak anlaşmaya zorunlu satın alma maddesinin konmasını istemişti. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken siyah-beyazlıların önüne bir engel daha çıktı. Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırınca pazarlıkların sonuçlanması biraz daha ötelenmek zorunda kaldı. Maresca'nın yerine Liam Rosenior'ı getirmeyi planlayan Premier Lig ekibi, işin resmiyete dökülmesine kadar transfer görüşmelerini askıya aldı.





YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ, İZİN İSTEDİ



Ayrıca, Chelsea'da üçüncü kaleci Ted Curd'un performansından hoşnutsuzluk olduğu bu bölgeye yeni bir isim alınabileceği belirtildi. İki sebeple rötara uğrayan Jörgensen'in fazla forma şansı bulamamaktan dolayı mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu kaydedildi. Direkt oynayabileceği Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakan İsveç asıllı Danimarkalı eldivenin durumu önümüzdeki iki hafta içinde büyük ölçüde netleşecek. 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığına izin verilmesi için yönetimle bire bir görüşmeler yaptığı gelen bilgiler arasında.



Siyah beyazlılar, Filip Jörgensen transferinin gerçekleşmeme ihtimalini göz önünde bulunduruyor… Bu doğrultuda Tottenham Hotspur'dan Antonin Kinsky listeye dahil edilmiş durumda. Çek kaleci için nabız yoklayan yönetim, Tottenhamlı yetkililere oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıp bakmadıklarını sordu. İngiliz kulübünün, net kararını Beşiktaş'a ileteceği belirtildi.