Arsenal'den Arda Güler'e 80 milyon euro! İmzalar atılırsa tarihe geçecek

Arda Güler (AA) REAL MADRID CEPHESİNDE ENGEL VAR Real Madrid tarafında ise transferin önündeki en büyük engelin teknik direktör Xabi Alonso olduğu kaydedildi. İspanyol çalıştırıcının, Arda Güler'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı ve oyuncuyu gelecek planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü aktarıldı.

Arda Güler (AA) ARSENAL'İN KOZU: İLK 11 VAADİ Londra kulübünün, Arda Güler'i ikna etmek için farklı bir yaklaşım benimsediği belirtildi. Arsenal cephesinin, genç futbolcuya tartışmasız bir ilk 11 rolü ve dünyanın en rekabetçi liglerinden biri olan Premier League'de lider bir pozisyon vaat ettiği ifade edildi.