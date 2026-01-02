Arsenal'den Arda Güler'e 80 milyon euro! İmzalar atılırsa tarihe geçecek
La Liga devi Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Avrupa futbolunun en çok takip edilen genç yetenekleri arasında yer alıyor. Bu sezon daha fazla süre alan 20 yaşındaki oyuncunun sahadaki performansı, transfer piyasasında dikkatle izleniyor. Arsenal ise devasa bir bonservisi gözden çıkardı.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Premier League'de zirve yarışını sürdüren Arsenal, Arda Güler'i yeniden transfer listesine aldı. Londra temsilcisinin, genç futbolcu için farklı transfer modelleri üzerinde durduğu ifade edildi.
KİRALAMA + SATIN ALMA FORMÜLÜ
Haberde Arsenal'in, zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama modeliyle transferi mümkün kılabileceğine inandığı belirtildi. İngiliz kulübünün, Real Madrid'i bu plan doğrultusunda ikna etmeyi hedeflediği aktarıldı.
80 MİLYON EURO DETAYI
İddianın devamında Arsenal'in, Arda Güler için yaklaşık 80 milyon euro seviyesinde resmi bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Bu rakamın, genç futbolcu için kulüp tarihinin en yüksek bedellerinden biri olabileceği ifade edildi.
REAL MADRID CEPHESİNDE ENGEL VAR
Real Madrid tarafında ise transferin önündeki en büyük engelin teknik direktör Xabi Alonso olduğu kaydedildi. İspanyol çalıştırıcının, Arda Güler'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı ve oyuncuyu gelecek planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü aktarıldı.
ARSENAL'İN KOZU: İLK 11 VAADİ
Londra kulübünün, Arda Güler'i ikna etmek için farklı bir yaklaşım benimsediği belirtildi. Arsenal cephesinin, genç futbolcuya tartışmasız bir ilk 11 rolü ve dünyanın en rekabetçi liglerinden biri olan Premier League'de lider bir pozisyon vaat ettiği ifade edildi.
GELİŞİM FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR
Haberde, Arsenal'in Real Madrid'deki yıldız yoğunluğu nedeniyle Arda Güler'in gelişiminin sekteye uğrayabileceği ihtimali üzerinden bir fırsat penceresi kolladığına da dikkat çekildi. İngiliz kulübünün, oyuncunun aldığı süreleri yakından takip ettiği aktarıldı.
ARTETA'NIN ÖZEL İLGİSİ
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, Arda Güler'i oyun anlayışına tam olarak uyan bir profil olarak gördüğü belirtildi. İspanyol teknik adamın, milli futbolcuyu uzun süredir kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor.