Francesco Farioli İngilizlerin takibinde

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, ligde ilk yarıda oynadığı 16 karşılaşmada 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 46 puana ulaşan Porto, zirvede yer alırken en yakın takipçisi Sporting'e 5 puanlık fark attı. Alınan bu sonuçlar, kulüp tarihinin en dikkat çekici sezon başlangıçlarından biri olarak değerlendirildi.