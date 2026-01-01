Francesco Farioli İngilizlerin takibinde
Sezon başında Porto’nun başına geçen Francesco Farioli, kısa sürede ortaya koyduğu performansla Avrupa futbolunun gündemine oturdu. Mavi-beyazlı ekiple yakaladığı çıkış, genç teknik adamı İngiltere’nin dev kulüplerinin radarına soktu.
Francesco Farioli yönetimindeki Porto, ligde ilk yarıda oynadığı 16 karşılaşmada 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 46 puana ulaşan Porto, zirvede yer alırken en yakın takipçisi Sporting'e 5 puanlık fark attı. Alınan bu sonuçlar, kulüp tarihinin en dikkat çekici sezon başlangıçlarından biri olarak değerlendirildi.
TARİHİ SEZON DİKKAT ÇEKTİ
Porto'nun sergilediği istikrarlı performans, Francesco Farioli'nin teknik direktörlük kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. 36 yaşındaki çalıştırıcı, kısa sürede Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.
CHELSEA İDDİASI GÜNDEMDE
İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışına başladı. Londra temsilcisinin adayları arasında Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior ile birlikte Porto'nun başında bulunan Francesco Farioli'nin de yer aldığı belirtildi.
20 MİLYON EUROLUK BEDEL DETAYI
Haberde, Chelsea'nin Francesco Farioli ile anlaşmaya varması halinde Porto'ya yaklaşık 20 milyon euro tutarında bir bonservis bedeli ödemesi gerekeceği ifade edildi. Bu rakam, genç teknik adamın Avrupa'daki yükselen değerini gözler önüne serdi.
TÜRKİYE'DEN AVRUPA ZİRVESİNE
Teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de Karagümrük'te başlayan Francesco Farioli, ardından Alanyaspor, Nice, Ajax ve son olarak Porto'da görev yaptı. İtalyan çalıştırıcının bu kısa sürede geldiği nokta, kariyerindeki hızlı yükselişi ortaya koydu.