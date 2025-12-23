PODCAST CANLI YAYIN

Manchester United'da orta sahaya dev revizyon

Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde gelecek yaz transfer dönemine kapsamlı bir kadro revizyonu hedefiyle hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar’ın öncelikleri arasında orta saha hattını baştan aşağı yenilemek yer alıyor.

Manchester United'da orta sahaya dev revizyon

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, yeni bir orta saha ikilisi oluşturmak adına ciddi bir bütçe ayırmayı planlıyor. Kulüp yönetimi, uzun vadeli yapılanma doğrultusunda takımın merkezini genç ve dinamik isimlerle güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kobbie Mainoo (REUTERS)Kobbie Mainoo (REUTERS)

PREMIER LIG'DEN DÖRT İSİM TAKİPTE

Manchester United cephesi, Premier Lig'de forma giyen birçok futbolcuyu yakından izliyor. Bu isimler arasında Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba ve Alex Scott öne çıkıyor. Yönetim, bu oyuncuların performanslarını sezon boyunca detaylı şekilde analiz etmeyi sürdürüyor.

Bruno Fernandes (REUTERS)Bruno Fernandes (REUTERS)

MEVCUT ORTA SAHA İÇİN BELİRSİZLİK

Orta saha planlamasının arkasında, mevcut kadrodaki bazı yıldızların geleceğine dair soru işaretleri bulunuyor. Bruno Fernandes, Casemiro ve Kobbie Mainoo'nun gelecek sezon takımda nasıl bir rol üstleneceği henüz netlik kazanmadı.

Ruben Amorim (REUTERS)Ruben Amorim (REUTERS)

KARARLAR YAZ DÖNEMİNDE NETLEŞECEK

Manchester United yönetimi, söz konusu üç oyuncu hakkında verilecek kararlara göre orta sahada köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde atılacak adımların, kulübün uzun vadeli sportif yapılanmasında belirleyici olması bekleniyor.

