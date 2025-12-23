Manchester United'da orta sahaya dev revizyon

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, yeni bir orta saha ikilisi oluşturmak adına ciddi bir bütçe ayırmayı planlıyor. Kulüp yönetimi, uzun vadeli yapılanma doğrultusunda takımın merkezini genç ve dinamik isimlerle güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kobbie Mainoo (REUTERS) PREMIER LIG'DEN DÖRT İSİM TAKİPTE Manchester United cephesi, Premier Lig'de forma giyen birçok futbolcuyu yakından izliyor. Bu isimler arasında Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba ve Alex Scott öne çıkıyor. Yönetim, bu oyuncuların performanslarını sezon boyunca detaylı şekilde analiz etmeyi sürdürüyor.