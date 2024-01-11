Isıtıcı arayanlar için Çift yönlü ısıtıcı 629 TL, fanlı ısıtıcı 349 TL, mini Ouartz ısıtıcı 259 TL’ye düştü! BİM 12 Ocak 2024 kataloğu yayında!

BİM 12 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Karlı havaların gelmesiyle zincir marketler de harekete geçti. BİM'de 12 Ocak'ta çift yönlü ısıtıcı 629 TL, fanlı ısıtıcı 349 TL, mini Ouartz ısıtıcı 259 TL'ye düştü. Ayrıca eldiven, bere, boyunluk, yeleklerde de indirim uygulandı. İşte BİM 12 Ocak 2024 kataloğu tam liste.