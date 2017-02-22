Ahlaksız gol
Geçmişe baktığımızda magazin ve sosyete dünyasında hep çapkın ve evli erkeklerin dedikodularını duyup haberlerini yaparken, geçen birkaç yılda yaşanan yasak aşkın başrollerinde, ne yazıktır ki hep evli ve çocuklu kadınlar olmaya başladı… Son 3 haftadır magazin ve sosyete dünyasında dilden dile dolaşan yeni dedikodunun başrolündeki isim de işte yine evli ve çocuklu bir güzelimiz….
Bir süredir çok ünlü olan bu futbolcumuzun eşinin, yasak aşklar yaşadığı zaten hep dillerdeydi... Ancak bu çocuklu güzelimiz, anlaşılan gazetecilere karşı en az 'eşi kadar iyi defans' yapmasını öğrenmiş olacak ki; kimseyle yan yana görüntülenemedi… O yüzden de Çeşme'den İstanbul'a kadar birçok kişinin tanıklık ettiği 'yasak yakınlaşmalar' sadece dedikodu olup kaldı… Fakat çapkın güzelimizin son yakınlaşması, yazılmadan geçilecek cinsten değil… Eşinin biri deplasman biri de takım kampı için şehir dışında olduğu iki farklı gece, bu güzel yengemiz aynı kişiyle son dönemin en popüler kulübü Klein'da samimi bir şekilde eğlendi. Mekanın içerisine gazeteci alınmaması ve basın mensuplarına görünmeden arka kapıdan çıkma şansı olduğu için bu kulübü tercih eden güzelimizin yanındaki isim de magazin dünyası tarafından yakından tanınıyor.
Bu son derece yakışıklı, kadınların 'tatlı mı tatlı' bulduğu ve aileden gelen servetiyle de hayli zengin olan beyefendimiz, daha önce de sempatik bir popçuyla aşk yaşamıştı. Bu beyefendinin evli kadınlarla aşk yaşaması, 'hoşuna mı gidiyor' bilemem ama o dönem güzel popçumuz, ayrılık nedenini şu sözleriyle açıklamıştı:
"Sevgilimi, evli bir kadınla samimi mesajlaşmalarını gördüğüm için terk ettim!" Ki burada bahsi geçen evli kadın da bu yıldız futbolcumuzun eşi de olabilir, onun da kokusu yakında çıkar!
Gelelim dedikodunun içerisindeki bir diğer dedikoduya...
Bu yasak yakınlaşmaların yaşandığı ikinci gece ne olduysa olmuş ve yasak aşıklarımız, yakayı ele verip gazetecilere birlikte yakalanmış... İşte o yüzden bu yazımı okuyan birkaç gazetecinin de eminim etekleri tutuşmuştur.
Çünkü dedikodunun diğer ilginç yanına göre; bu yasak aşkı görüntüleyen bazı gazetecilerin zengin beyefendiden olay yaratacak fotoğrafları silmeleri karşılığında yüklü miktarda para aldıkları yönünde… Ki ona ne kadar beyefendi, gazetecilere de gazeteci denirse!
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- ÖZGE GÜRCAN
- Ahlaksız gol
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