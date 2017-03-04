Çok kritik bir 3 puan
Böyle bir takıma karşı kenar ataklarının önemi büyük. Bir de orta alanda adam eksilten oyuncunun olması takımının lehine bir durum. Topun hızı çabuk yön değiştirmekte rakibin savunma kurgusunu bozması açısından önemli. İlk yarı Trabzonspor adına olumlu görüntülerin olmadığı bir gerçek.
Sağ kenardan Olcay ve Pereira'nın birlikteliğiyle geliştirdiği ataklar var. Hücum organizasyonlarının hepsi sağ kenardan. Castillo ve Mas ise ofansif anlamda etkisiz. Orta alanda ise hücumu yönlendirmesi gereken Yusuf Yazıcı ortalarda yok. Doğaldır ki böyle bir görüntü de gol pozisyonu üretemezsin. İlk yarı Karabükspor net gol pozisyonundan yararlanamayan takım.
İkinci yarı ise ilk yarıya göre daha derli toplu Trabzonspor sahada vardı.
Okay'ın attığı golden sonra Karabükspor Yatabare'yi de oyuna alarak hücumda iki oyuncu bulundurdu.
İlk yarıya göre daha riskli bir oyun anlayışına büründü. Fakat hücumda final pası yetersizliği öne çıktı ve ikinci yarının en önemli gol pozisyonundan Yusuf yararlanamadı. Alınan 3 puan Trabzonspor için son iki haftadaki kayıplarını göz önüne getirdiğimiz de önemli. Yalnız üzerinde durulması gereken konu, kendi sahasındaki daha önce oynadığı maçlarda gördüğümüz agresif yapı ve takım birlikteliğinden uzakta olmaları.
MAÇIN EN iYiSi OKAY YOKUŞLU
1 hafta yoktu. Takıma golle döndü.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELEZNYOV
Çok kritik bir gol kaçırdı. Dün kötüydü.
- Haberler
- Yazarlar
- İSKENDER GÜNEN
- Çok kritik bir 3 puan
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Onur’un gecesi 26 Şubat 2017, Pazar Dünkü maçta Trabzonspor adına en fazla katkı yapan oyuncu Onur'du. Bu da maçın özeti olsa gerek. Konyaspor'un girdiği...
- Dünyalar kaçtı 21 Şubat 2017, Salı Maça çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, ilk 25 dakikada tam dört net gol pozisyonuna girdi. Dört gol pozisyonunun...
- Gelecek aydınlık 12 Şubat 2017, Pazar Bir takımın başarılı olabilmesi için kadro istikrarı şart. Trabzon'da ligin ilk yarısında performansı en düşük...
- Trabzon zevk veriyor 30 Ocak 2017, Pazartesi Uzun yıllardan beri ilk kez dünkü gibi Trabzonspor'un rakibi karşısında arzulu, istekli ve baskılı bir oyun ortaya...
- Trabzon umut veriyor 23 Ocak 2017, Pazartesi Önce Bursaspor ardından Kasımpaşa maçlarında alınan üçer puanlar doğaldır ki çok önemli... Alınan puanlardan çok...