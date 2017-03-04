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İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 04 Mart 2017, Cumartesi

Çok kritik bir 3 puan

Maçın başlamasıyla birlikte zorlu bir 90 dakikanın Trabzonspor'u beklediği gerçeği vardı. Çünkü rakip Karabükspor savunmada üç oyuncu bulundurmanın yanında orta alanda da kalabalık bir oyuncu grubuyla Trabzonspor'u karşılamaya çalıştı. Hatları birbirine yakın kurdu ve boş alan bırakmadı.
Böyle bir takıma karşı kenar ataklarının önemi büyük. Bir de orta alanda adam eksilten oyuncunun olması takımının lehine bir durum. Topun hızı çabuk yön değiştirmekte rakibin savunma kurgusunu bozması açısından önemli. İlk yarı Trabzonspor adına olumlu görüntülerin olmadığı bir gerçek.
Sağ kenardan Olcay ve Pereira'nın birlikteliğiyle geliştirdiği ataklar var. Hücum organizasyonlarının hepsi sağ kenardan. Castillo ve Mas ise ofansif anlamda etkisiz. Orta alanda ise hücumu yönlendirmesi gereken Yusuf Yazıcı ortalarda yok. Doğaldır ki böyle bir görüntü de gol pozisyonu üretemezsin. İlk yarı Karabükspor net gol pozisyonundan yararlanamayan takım.
İkinci yarı ise ilk yarıya göre daha derli toplu Trabzonspor sahada vardı.
Okay'ın attığı golden sonra Karabükspor Yatabare'yi de oyuna alarak hücumda iki oyuncu bulundurdu.
İlk yarıya göre daha riskli bir oyun anlayışına büründü. Fakat hücumda final pası yetersizliği öne çıktı ve ikinci yarının en önemli gol pozisyonundan Yusuf yararlanamadı. Alınan 3 puan Trabzonspor için son iki haftadaki kayıplarını göz önüne getirdiğimiz de önemli. Yalnız üzerinde durulması gereken konu, kendi sahasındaki daha önce oynadığı maçlarda gördüğümüz agresif yapı ve takım birlikteliğinden uzakta olmaları.

MAÇIN EN iYiSi OKAY YOKUŞLU
1 hafta yoktu. Takıma golle döndü.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELEZNYOV
Çok kritik bir gol kaçırdı. Dün kötüydü.

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