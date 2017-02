Onur’un gecesi

Dünkü maçta Trabzonspor adına en fazla katkı yapan oyuncu Onur'du. Bu da maçın özeti olsa gerek. Konyaspor'un girdiği 5-6 net gol pozisyonlarında çok başarılı hamlelerle takımını kurtaran kaptan oldu. Konyaspor maça önde basarak başlayan takım. Her iki kenardan da hızlı hücum girişimleri var. Top kayıplarında ise hızla geriye döndüler.

Bu maçta Trabzonspor'da görüldü ki bazı oyuncuların eksikliğinde sorunlar baş gösteriyor. Bu maçta Durica ve orta alanda Okay yoktu. Durica savunmayı organize eden ve arkadaşlarını deneyimiyle yönlendiren güven veren bir isim. Yokluğunda yerinde görev alan Mustafa Akbaş çok fazla hata yapan oyuncuydu.

Okay ise özellikle ligin ikinci yarısında mücadele gücü ve dinamizmiyle çok fazla katkı yapan oyuncuydu. Yerine görev verilen Medjani'nin yetersiz bir görüntü olduğu gerçek. Bu yüzden ilk yarıda gerek savunmada gerekse hücumda istenilen düzeyde olmayan bir takım vardı sahada. Orta alanda istenilen düzeyde olmamalarının yanında özellikle ilk yarıda her iki kenarda Castillo ve Mas, Olcay ve Pereira'nın aralarındaki uyumsuzluktan dolayı, kenarlardan da istenilen toplar gelmediğinden Rodallega Konyaspor savunması arasında etkisiz kaldı.

İkinci yarı, Mustafa Akbaş oyundan alınıp Medjani onun yerinde görev yaptı. Orta alana Aytaç'ın girmesiyle ilk yarıya göre rakip alanda daha fazla görülen taraftılar. Yenilen golden sonra her iki kenardan da geliştirilen atakların birinde Olcay'ın getirdiği topta Rodallega ile beraberliği yakaladılar.

Onur'un mükemmel performansı öne çıktı ve sonuçta takımına bir puan kazandıran isim oldu.



MAÇIN EN iYiSi ONUR

Kalesinde adeta devleşti. Çok etkiliydi.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ CASTILLO

Daha iyi olabilirdi. Kötü bir gündeydi.