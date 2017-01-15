Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişiklik teklifinin Meclis'teki görüşmeleri sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandum hazırlıklarına başladı. YSK'nın 2 Nisan tarihine göre hazırlık yaptığı bildirildi.



SABAH'ın edindiği bilgiye göre YSK, referandum sürecini yönetmek için 30 genelge hazırladı. Referandum kararı Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz düğmeye basılacak ve bu genelgeler yürürlüğe girecek. Genelgelerde sandık görevlileri; güvenlik, referandum süreçleri belirlendi.

YSK, örnek oy pusulası da hazırladı. Referandumda yasa gereği beyaz 'evet', kahverengi 'hayır' anlamındaki pusulalar kullanılacak.



YURT DIŞINDAKİ SEÇMEN OY KULLANACAK

YSK, adres bilgileri olmasa bile yurt dışında yaşayan seçmenin oy kullanmasına olanak tanıyan değişikliğin referandumda uygulanmamasına ilişkin CHP'nin başvurusunu ise reddetti. Böylece adres bilgisi olmayan yurtdışındaki seçmenlerin kimlikleri ile oy kullanmasının yolu açıldı.



Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kanun hükmünde kararname kapsamında yurt dışındaki seçmenler için yerleşik adres bildirme zorunluluğu kaldırıldı. CHP, bunun seçim yasası değişikliği anlamına geldiğini, Anayasa gereği referandumda bunun uygulamayacağını belirterek YSK'ya başvurdu. YSK, "KHK ile seçim kanunlarında değil, Nüfus Kanununda değişiklik yapılmıştır " denilerek ret kararı verildi.



Önümüzdeki hafta Meclis'teki görüşmeleri tamamlanıp takvime göre Mart ayı sonunda ya da Nisan ayı başında referanduma sunulması beklenen anayasa değişikliği için YSK da hazırlıklarına başladı.



YSK, referandum tarihini 2 Nisan olarak öngörerek hazırlıklarını yapıyor.

