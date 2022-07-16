Prof. Dr. Osman Erk beslenme hatalarından kaynaklanan hastalıkları sıralıyor

Günümüzde diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser, nörolojik hastalıklar ve akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıkların birçoğu beslenme hataları nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle hatasız bir beslenme düzeni sağlıklı yaşamın olmazsa olmaz ön koşulu oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, beslenmede yapılan hataları ve doğrusunu anlatıyor:

RAFİNE UNLU GIDA TÜKETMEYİN

Türkiye'de günlük kalorilerin %50'sinden fazlası rafine undan yapılan ekmek ve diğer unlu gıdalardan elde edilmektedir. Yılda her kişi ortalama 150 kg unlu gıda tüketmektedir. Beyaz undan yapılan ekmek, pasta, börek, çörek, kek, bisküvi, poğaça, simit gibi gıdalar bol miktarda rafine karbonhidrat içerir, vücudun ihtiyacı olan temel vitamin ve mineralleri, esansiyel yağ asitlerini ve gerekli proteini barındırmaz. Bu nedenle tam buğday unundan sağlıklı koşullarda yapılmış ekmek her öğünde 1-2 dilim olmak üzere tüketilmeli, beyaz undan yapılmış gıdalardan uzak durulmalıdır.

SAKIN RAFİNE GIDA ALMAYIN

Günümüzde doğal gıdaların yerini işlenmiş, hazır, kalorisi bol, kolay tüketilen yiyecekler aldı. Bu tür gıdalar, kimyasal işleme tabi tutularak tatları, renkleri, dokuları değişmiş, radyasyona maruz kalmış, genetiğiyle oynanmış gıdalardır ve içlerindeki sağlığa zararlı unsurların büyük bölümü de kaybolur. İşlenmiş konserve gıdalar sağlığa zararlı olduğundan organik gıdaları tüketmeye özen göstermek gerek. Taze, temiz, mevsiminde, yerel olarak üretilmiş, mümkünse organik, rengarenk bitkisel besinler sağlığın güvencesidir.

ENDÜSTRİYEL HAYVANSAL ÜRÜNDEN UZAK DURUN

Çeşitli bitkisel besinleri çok az işleyip, pişirip, tuzlayıp tüketmek sağlığa önemli katkı sağlar. Bu süreçte en çok, çiğ veya buharda az pişmiş gıdaların tercih edilmesi gerekir. Günlük kalorilerin en fazla %10'u özgürce gezen, temiz hava soluyan, su içen, istediğini yiyip, istediğini yemeyen, suni yem tüketmeyen hayvansal gıdalardan gelmeli, endüstriyel hayvansal ürünler tüketilmemelidir. Üç öğün yemek, sürekli atıştırmak sağlığa zararlıdır ve obeziteye yol açar. Kaliteli iki öğün yemek, saat 20.00'den sonra yemek yememek, haftada iki gün kalori miktarını azaltmak ise çok sağlıklıdır. Besinleri birbirleriyle bağdaştırmak önemlidir. Hamburger ve kızarmış patates bunun en tipik örneğidir.

-BİTTİ-