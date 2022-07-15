Uzman doktordan aralıklı oruç tavsiyesi: Kalp ve damarı korur

Oruç tutmak, bütün büyük dinler tarafından bedensel ve ruhsal; tedavi ve ibadet unsuru olarak benimseniyor. Son zamanlarda tıpta tedavi aracı olarak giderek daha fazla kullanılıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, aralıklı oruç tutmanın insan sağlığına olan etkilerini sıralıyor:

DEPRESYONU BİTİRİR

Oruç, Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör (BDNF) adı verilen kimyasalı arttırarak beyin hücrelerinin fonksiyonlarını iyileştirir. Aynı zamanda beyin hücrelerinin üretilmesini sağlar. Beyin hücrelerinin dejenere olmasını önleyerek Alzheimer, Parkinson, demans gibi hastalıkların ortaya çıkışını engeller. Ruh halini düzeltir ve depresyonu önler. Yapılan çalışmalar aralıklı orucun kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol düzeyini %25 kadar azaltabildiğini göstermiştir. Bu kolesterol düşüklüğü için kullanılan statin türü ilaçlardan beklenen düşüşün de üzerinde bir değerdir. Oruç kan basıncını ve kolesterolü düşürür.

AÇLIĞI YOK EDER

Oruç, açlık hormonu olan ghrelini azaltır ve tokluk hormonu olan leptini arttırarak açlık ve tokluk hormonlarını dengeler. Özellikle karın bölgesinde ortaya çıkan yağ kütlesinin azalmasını sağlayarak insanları ideal kilolara gelmesine neden olur. Oruç diyetlerden çok daha fazla işe yarar, bedavadır, basittir, yan etkisi yoktur ve güçlü bir etkiye sahiptir. İnsülin direnci, obezite ve diyabetin en önemli nedenlerinden biridir. Günümüzün beslenme anlayışı, üç ana öğün ve aralarda sürekli atıştırarak insülin düzeylerinin düşürülmesi mümkün değildir. İnsülin, yağ depolar ve yağ yakımını engeller. Dışardan verilen insülin ve ilaçlar bunu asla başaramaz. İleri derecede diyabetik hastalarda oruç tutmanın cerrahi bariatrik işlemlerden daha da etkili olduğu gösterilmiştir.

GENÇLEŞTİRİR

Gençleşmek için dışardan alınan büyüme hormonu preparatları hem pahalıdır, hem de pek çok olumsuz yan etkiye sahiptir. Oruç tutulduğunda artan büyüme hormonu ise fizyolojiktir, yan etkisi yoktur. Oruç tutmak vücutta bozulan ve dejenere olan hücre yapılarının ortadan kaldırılmasını sağlar ki buna otofaji adı verilmektedir. Bunun bir ileri aşaması ise hastalıklı hücrelerin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.

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