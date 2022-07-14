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    Dikkat tüketilen gıdalar alerjiye yol açıyor! İhmal etmek ölüme kadar götürüyor

    Tüketilen gıdalardaki etkin maddeler, alerjiye yol açıyor. Hastalar, baş ağrısı, kızarıklık ve kaşıntı şikayetlerinden yakınıyor. İhmal edilmemesi gereken bu durum ölüme bile neden olabiliyor!

    Gıda alerjisi cana kast eder

    Günümüzde beslenme alışkanlıkları değişiyor. Ev yemeklerinin yerini paketli hazır gıdalar alıyor. Bu durum, gıda alerjilerini de beraberinde getiriyor. Sindirim sistemini bozan, vücutta kızarıklık ve kaşıntıya yol açan bu durum kimi zaman ölümcül durumlara da neden oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, gıda alerjileri hakkında alınması gereken tedbirleri açıklıyor.



    İKİSİ BİRBİRİNDEN FARKLI
    Her gün tüketilen ve faydalı olduğu düşünülen gıdaların çoğunda, alerjiye yol açacak etken maddeler bulunuyor. Ancak önce alerjiyle gıda duyarlılığını birbirinden ayırmak gerekiyor. Gıda alerjisi, bağışıklık sisteminin besinlerdeki proteinleri tehdit olarak algılayarak kısa süre içinde seri şekilde IgE adı verilen antikorları üretmesiyle başlıyor. Antijen-antikor reaksiyonu sonucu mast hücrelerinden başta histamin olmak üzere birçok alerjik kimyasalın salınmasıyla son derece ciddi, yaşamı tehdit edebilen alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Gıda alerjisi için deri ve provokasyon testleri ve kanda IgE antikorlarının saptanmasıyla tanı konuluyor.



    EGZAMAYA NEDEN
    Gıda duyarlılığı ise 2-3 saat bazen de 4 gün sonra ortaya çıkabiliyor. Yorgunluk, baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü, egzama, mide ağrısı, reflü, şişkinlik gibi sorunlara yol açıyor. Buğday, glüten, inek sütü, yumurta, kuruyemişler, kabuklu deniz ürünleri gibi yiyecekler, gıda duyarlılığına yol açıyor. Ekstra bir baskı oluşturan bu durumun ortadan kaldırılması gerekiyor. Kişinin yediği gıdaları kaydederek aradaki şikayetlerini takip etmesi gerekiyor.



        ŞAMPUANDA BİLE VAR!
        Buğdaydaki glüten proteinine karşı ortaya çıkan Çölyak hastalığı, sık görülüyor. Sadece mide-bağırsak sistemini değil, bağışıklık sistemini, başta tiroit olmak üzere endokrin sistemi, beyin ve sinir sağlığını, psikolojik durumu ciddi şekilde etkiliyor. Kalp-damar hastalıkları ve kanser riski, erken ölüm ihtimali artıyor. Glüten başta şampuan, krem, ruj olmak üzere kozmetik ürünlerinde de bulunuyor.



        SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ 5/ PROF. DR. OSMAN ERK
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        Haberler Yazı Dizisi Dikkat tüketilen gıdalar alerjiye yol açıyor! İhmal etmek ölüme kadar götürüyor
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