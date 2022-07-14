Dikkat tüketilen gıdalar alerjiye yol açıyor! İhmal etmek ölüme kadar götürüyor





İKİSİ BİRBİRİNDEN FARKLI

Her gün tüketilen ve faydalı olduğu düşünülen gıdaların çoğunda, alerjiye yol açacak etken maddeler bulunuyor. Ancak önce alerjiyle gıda duyarlılığını birbirinden ayırmak gerekiyor. Gıda alerjisi, bağışıklık sisteminin besinlerdeki proteinleri tehdit olarak algılayarak kısa süre içinde seri şekilde IgE adı verilen antikorları üretmesiyle başlıyor. Antijen-antikor reaksiyonu sonucu mast hücrelerinden başta histamin olmak üzere birçok alerjik kimyasalın salınmasıyla son derece ciddi, yaşamı tehdit edebilen alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Gıda alerjisi için deri ve provokasyon testleri ve kanda IgE antikorlarının saptanmasıyla tanı konuluyor.