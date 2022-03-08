Erkeklere oranla kadınlarda 2 kat fazla görünen idrar kaçırma, menopozda saklı

İdrar kaçırma sorunu, 50 yaş sonrası her 5 kadından birinde görülüyor. Hayatı çekilmez kılıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, idrar kaçırma sorunuyla ilgili TAKVİM'e önemli bilgiler veriyor:
İKİ ÇEŞİDİ VARDIR
İki çeşit idrar kaçırma durumu bulunuyor. Birincisini stres faktörlü idrar kaçırma, ikincisini ise idrar torbasının kapasitesinin yetersiz olmasına bağlı tuvalete yetişememe durumu oluşturuyor. Öksürme, hapşırma ya da daha fazla gülme eylemi gibi vücudun isteğe bağlı kasma durumlarında yaşanan iç çamaşırdaki ıslaklık, ya da tuvalete yetişemeyip yine ıslaklık
yaşanması durumu en büyük belirtilerindendir. Jinekolojik masada hasta ıkındırılarak idrar kaçırıp kaçırmadığı gözlemlenir. Herhangi bir idrar torbası sarkma durumu olup olmadığına bakılır.
NEDEN STRESSE CERRAHİ
Eğer stres faktörlü idrar kaçırma ise cerrahi işlem gerekir. Ameliyatlarla sarkmış olan idrar torbası eski yerine getirilir. Oldukça konforlu ve kısa süreli yapılan bu cerrahi işlemle kadın kısa sürede sağlığına kavuşabilir. Eğer kadında yetişememe durumu varsa kesinlikle cerrahi işlem yapılıp idrar torbasına zarar verilmemelidir. Yapılacak tek şey ilaç tedavisidir.