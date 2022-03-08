Erkeklere oranla kadınlarda 2 kat fazla görünen idrar kaçırma, menopozda saklı





İKİ ÇEŞİDİ VARDIR

İki çeşit idrar kaçırma durumu bulunuyor. Birincisini stres faktörlü idrar kaçırma, ikincisini ise idrar torbasının kapasitesinin yetersiz olmasına bağlı tuvalete yetişememe durumu oluşturuyor. Öksürme, hapşırma ya da daha fazla gülme eylemi gibi vücudun isteğe bağlı kasma durumlarında yaşanan iç çamaşırdaki ıslaklık, ya da tuvalete yetişemeyip yine ıslaklık

yaşanması durumu en büyük belirtilerindendir. Jinekolojik masada hasta ıkındırılarak idrar kaçırıp kaçırmadığı gözlemlenir. Herhangi bir idrar torbası sarkma durumu olup olmadığına bakılır.