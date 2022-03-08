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    Erkeklere oranla kadınlarda 2 kat fazla görünen idrar kaçırma, menopozda saklı

    İdrar kaçırma, kadınlarda erkeklere göre 2 kat fazla görülüyor. Özellikle doğum sonrası ve menopozda artıyor. Prof. Dr. Gökalp Öner, lifli besni leri öneriyor.

    İdrar kaçırmada menopoz saklı

    İdrar kaçırma sorunu, 50 yaş sonrası her 5 kadından birinde görülüyor. Hayatı çekilmez kılıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, idrar kaçırma sorunuyla ilgili TAKVİM'e önemli bilgiler veriyor:



    İKİ ÇEŞİDİ VARDIR
    İki çeşit idrar kaçırma durumu bulunuyor. Birincisini stres faktörlü idrar kaçırma, ikincisini ise idrar torbasının kapasitesinin yetersiz olmasına bağlı tuvalete yetişememe durumu oluşturuyor. Öksürme, hapşırma ya da daha fazla gülme eylemi gibi vücudun isteğe bağlı kasma durumlarında yaşanan iç çamaşırdaki ıslaklık, ya da tuvalete yetişemeyip yine ıslaklık
    yaşanması durumu en büyük belirtilerindendir. Jinekolojik masada hasta ıkındırılarak idrar kaçırıp kaçırmadığı gözlemlenir. Herhangi bir idrar torbası sarkma durumu olup olmadığına bakılır.



    NEDEN STRESSE CERRAHİ
    Eğer stres faktörlü idrar kaçırma ise cerrahi işlem gerekir. Ameliyatlarla sarkmış olan idrar torbası eski yerine getirilir. Oldukça konforlu ve kısa süreli yapılan bu cerrahi işlemle kadın kısa sürede sağlığına kavuşabilir. Eğer kadında yetişememe durumu varsa kesinlikle cerrahi işlem yapılıp idrar torbasına zarar verilmemelidir. Yapılacak tek şey ilaç tedavisidir.



        KABIZLIK ETKİLİDİR
        Kadınlarda idrar durumunun yaşandığı idrar torbasının doğum ile birlikte bozulması, sarkması ve menopoz sonrası östrojen hormonunun koruyuculuğunun ortadan kalkması ile bu durumu özellikle menopoz sonrası kadınlarda çok sık görmekteyiz. Kabızlık karın içi baskıyı arttırdığı için ıkınmaya bağlı idrar kaçırması yaşanabilir. Bu anlamda lifli ve posalı besinler bu noktada önemlidir. Yine bol sıvı alınması da önemlidir.



        KADIN SAĞLIĞININ ŞİFRELERİ 4/ Prof. Dr. Gökalp ÖNER
        YARIN: POLİKİSTİKOVER SENDROMU

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        Haberler Yazı Dizisi Erkeklere oranla kadınlarda 2 kat fazla görünen idrar kaçırma, menopozda saklı
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