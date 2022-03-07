Kadınların en büyük tehdidi meme kanserinde erken müdahale hayat kurtarıyor





ŞİŞLİK VE BOYUT ARTIŞINA DİKKAT

50 yaş üstü olmak, ilk adetin erken görülmüş olması, menopoza geç yaşta girilmesi, ailede meme kanseri öyküsü olması, hiç emzirmemiş olması, daha önce kitle ve tümör bulgularına rastlanılması, ilk doğumunun 30 yaş sonrası olması risk grubunu oluşturuyor. En bilinen belirti memede elle hissedilen bir sertlik veya kitledir. Bunun dışında iki meme arasında görülen ve daha çok son dönemde fark edilen asimetrik görüntü, meme başında veya cildinde içe doğru çekintiler, memede portakal kabuğuna benzer bir görüntü, şişlik ve boyut artışı, meme başından pembe veya kırmızı renkte akıntı, koltuk altında sertlik veya kitle gibi belirtileri sayabiliriz.