Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    hastalığını deri üzerinden tespit eden test geliştirildi

    Hareket kaybına neden olan hastalığı, zihinsel ve ruhsal süreçleri etkiliyor. 'nde görev yapan araştırmacılar ise Parkinson hastalığını deri üzerinden tespit eden bir test geliştirdi.

    Parkin'son'
    Hareket kaybına neden olan hastalığı, zihinsel ve ruhsal süreçleri etkiliyor. İngiltere Manchester Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar ise Parkinson hastalığını deri üzerinden tespit eden bir test geliştirdi. Bir çeşit sürüntü testi olan yöntem, yağ bezelerinin deri üzerinde salgıladığı sebum seviyesini ölçüyor. Basit ve ağrısız bu yöntem sayesinde, sebum seviyesindeki değişimler ölçülerek Parkinson hastalığını erken aşamada teşhis etmek mümkün olacak. Uzmanlar, klinik düzenlemelerin ardından bu testin, doğru bir fonlamayla iki yıl içinde kullanabileceğini söyledi.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yazı Dizisi Parkinson hastalığını deri üzerinden tespit eden test geliştirildi