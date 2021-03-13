Hareket kaybına neden olan Parkinson hastalığı, zihinsel ve ruhsal süreçleri etkiliyor. İngiltere Manchester Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar ise Parkinson hastalığını deri üzerinden tespit eden bir test geliştirdi. Bir çeşit sürüntü testi olan yöntem, yağ bezelerinin deri üzerinde salgıladığı sebum seviyesini ölçüyor. Basit ve ağrısız bu yöntem sayesinde, sebum seviyesindeki değişimler ölçülerek Parkinson hastalığını erken aşamada teşhis etmek mümkün olacak. Uzmanlar, klinik düzenlemelerin ardından bu testin, doğru bir fonlamayla iki yıl içinde kullanabileceğini söyledi.
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- 13.03.2021 Gazete