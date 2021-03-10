Ancak bu yıl sistemde bazı değişiklikler de yaşanacak. Daha önce işyeri kira geliri elde edenler vergi ödediklerinin dışında vergi iadesi de alıyorlardı. Kiracı işyerinin yıl içinde ödediği stopajlar hesaplanan vergiden daha yüksek olduğu için iade ortaya çıkıyordu.