2020 yılında kira geliri elde edenlerin beyanname verme süreleri bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Kira geliri elde edenler isterlerse götürü gider yöntemini, isterlerse gerçek gider yöntemini seçerek beyanname verecek.
Bu beyannameler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden kolayca hazırlanabiliyor. Konutlardan kira geliri elde edenler gibi, işyerlerinden kira geliri elde edenler de beyanname vermek durumundalar.
Ancak bu yıl sistemde bazı değişiklikler de yaşanacak. Daha önce işyeri kira geliri elde edenler vergi ödediklerinin dışında vergi iadesi de alıyorlardı. Kiracı işyerinin yıl içinde ödediği stopajlar hesaplanan vergiden daha yüksek olduğu için iade ortaya çıkıyordu.