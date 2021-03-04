Güçlü bir vücut için güçlü bir bağırsak gerek!

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bağırsak sağlığı, hastalıkları ve korunma yollarını TAKVİM'e anlatıyor: Hipokrat'ın dediği gibi bütün hastalıklar bağırsaklardan başlar. Bağırsaklarda yoğun olan ve Enterik Sinir Sistemi (ESS) adı verilen özel sinir hücreleri bulunmaktadır. Bu nedenle ikinci beyin adı verilir.
İNSÜLİNİ ORTAYA ÇIKARIR
Zararlı mikroorganizmaların sayı ve türlerinin artması; yararlı dost mikroorganizmaların sayı ve türlerinin azalması ise vücutta inflamasyon ve inflamasyondan kaynaklanan hastalıklarını ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Bağışıklık sisteminden kaynaklanan ve moleküller hücrelerdeki insülin reseptörlerini bloke ederek, insülin direncinin ortaya çıkmasını kolaylaştırır ve bu kısır döngü sürer gider.
YAĞLAR BÜYÜK TEHLİKE
Trans yağ, glisemik indeksi yüksek karbonhidratlı gıdalar zararlı bakterilerin hakimiyetinin artmasına neden olurlar. GDO'lu ve tarım ilacı içeren besinler, şeker, tuz, un zararlıdır. Bol sebze ve meyveler tüketin.
SİNDİRİM İYİ DEĞİLSE SAĞLIK KÖTÜDÜR
Yenilen besinlerin kalitesi kadar, sindirim sisteminin bu besinleri nasıl işlediği de son derece önemlidir. Çiğneme özellikle sebze ve meyvelerin sindiriminde son derece önemlidir. Çünkü sebze ve meyvelerin hücre zarları sindirimi son derece güç olan selülozdan yapılmıştır. Hücre içindeki yararlı besinlerin açığa çıkması için bu selüloz zarların parçalanması gerekmektedir.
YARIN: KARACİĞERE DİKKAT - PROF. DR. OSMAN ERK
İNSÜLİNİ ORTAYA ÇIKARIR
Zararlı mikroorganizmaların sayı ve türlerinin artması; yararlı dost mikroorganizmaların sayı ve türlerinin azalması ise vücutta inflamasyon ve inflamasyondan kaynaklanan hastalıklarını ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Bağışıklık sisteminden kaynaklanan ve moleküller hücrelerdeki insülin reseptörlerini bloke ederek, insülin direncinin ortaya çıkmasını kolaylaştırır ve bu kısır döngü sürer gider.
YAĞLAR BÜYÜK TEHLİKE
Trans yağ, glisemik indeksi yüksek karbonhidratlı gıdalar zararlı bakterilerin hakimiyetinin artmasına neden olurlar. GDO'lu ve tarım ilacı içeren besinler, şeker, tuz, un zararlıdır. Bol sebze ve meyveler tüketin.
SİNDİRİM İYİ DEĞİLSE SAĞLIK KÖTÜDÜR
Yenilen besinlerin kalitesi kadar, sindirim sisteminin bu besinleri nasıl işlediği de son derece önemlidir. Çiğneme özellikle sebze ve meyvelerin sindiriminde son derece önemlidir. Çünkü sebze ve meyvelerin hücre zarları sindirimi son derece güç olan selülozdan yapılmıştır. Hücre içindeki yararlı besinlerin açığa çıkması için bu selüloz zarların parçalanması gerekmektedir.
YARIN: KARACİĞERE DİKKAT - PROF. DR. OSMAN ERK