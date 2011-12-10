Bedel ödedi

Erol Köse, 'Skandal Hayatlar' yazı dizisinin ikinci gününde de şok açıklamalar yaptı. atv'nin olay yaratan dizisi 'Hayat Devam Ediyor'dan yola çıkarak "İstanbul Abbas Ağa'larla dolu" diyen ünlü prodüktör; gazinolar döneminde yaşanılan olayları tüm çıplaklığıyla anlattı.
GÜLBEN ERGEN, GÖKTEN ZEMBiLLE iNMEDi!
Eski dönemlerde şöhret olmak isteyen küçük yaştaki kızları 'Seni ünlü yapacağım' diye kullanan patronlar var mıydı?
Geçmiş dönemin Ahu Tuğba ve Banu Alkan gibi yıldızlarının birçoğu zaten öyle ünlü oldu... Yine herkes tarafından bilinir, Zerrin Özer hadisesi vardır. Kendisi çirkin bir olaya maruz kaldı ve intihar etmek istedi. Bunu kendisi de açıkladı.
Bugüne baktığınızda hâlâ böyle ilişkiler yaşanıyor mu?
Bugüne örnek derseniz aklıma belirli bir isim gelmiyor. Geçmişte ödenen bedeller daha fazla. Mesela Fahrettin Aslan... Fahrettin Aslan'a çok bedel ödeyen isim var. Bülent Ersoy bile bedelini ödemiş. Bu skandal bir cümledir. "Fahrettin Aslan'la flört ettik" dediği zamanda Bülent Ersoy kadın mı yoksa erkek miydi? Fahrettin Aslan'ın meşhur ettiklerinden yüzde 50'sinden fazlası bedel ödemiştir kendisine. İsim saymayacağım çünkü kendisinin meşhur ettiklerini herkes biliyor.
Magazin dünyasında yaşlı erkeklerin yanı sıra evli erkeklerle de aşk yaşayan isimler çok mu?
Bir Gülben Ergen olayı var. Seren Serengil haklıdır. 'Gülbin' ismiyle küçük lokallerde şarkı söyleyen bir kızcağızdı. Bir program çıkışında Seren'i kapıda yakalıyor. Biz şahidiyiz, Seren'e yalvardı o dönem kadroya girmek için. Seren onu Canan Yaka'ya yolladı. Seren onun variyetinin sebebidir. Seren'in ricalarıyla dizilerde oynadı. Şimdi 'gökten zembille indim' havaları yapmasınlar. Devamında da Erol Evcil ile birlikteydi, Erol Evcil evliydi. Muazzez Ersoy'dan sonra Metin Güneş ile birlikte oldu. Metin Bey de o zaman evliydi. Ben bunları twitter'da yazınca; 'Bunu niye dedin kardeşim?' diyorlar ama böyleydi. Bunlar da kırtasiyede çalışan çocuğa aşık olmazlar. Özellikle evli adamları seçiyorlar, çünkü evli adamları istedikleri anlamda yönetmek kolay.
Gazinolar dönemine geri dönersek; mutlaka bedel mi ödenmesi gerekirdi assolistlik için?
Gazino camiasının yüzde 70'i pür pak bir yer değildi. O günler daha zordu; zor olunca da bedel ödemeye hazır olan daha çok insan vardı. Bugünse hiçbir bedel ödemeden kendi paranızla albüm çıkartabiliyorsunuz. Ama illa geçmişte kötü örnekler var demek de yanlış. Ajda Pekkan mesela aşk yaşadığı zaman ortadan kaybolurdu. Nitekim de hayatından vazgeçerek buralara geldi. Bu sektörün de en kötü yanlarından biridir bu. İlişki yürümez.
ORYANTALDi, BiR GECEDE ASSOLiST OLDU
Gazinolarda kimlerin sahne alacağına sadece o mekanın patronu mu karar verirdi?
Eski dönemin gazino raconlarını kesen 3 kişi vardı. Birincisi gazinonun sahibi, ikincisi programın organizatörü, üçüncüsü esas erkek solist. Ben 'şu yaptı' demiyorum ama güç odakları onlardı. Patron finanse eder, organizatör kadroyu kurar, güçlü erkek arabesk solist kadroyu şekilendirirdi. 80'ler arabesk furyasındaki gazino hayatında işler böyle yürürdü. O dönem İbrahim Tatlıses'in menajeri Hasan Bora çok güçlüydü. Üzerine çizik attığı sanatçı olamazdı ya da sokaktan bir kızı 10 dakikada star yapardı. Mesela; Sibel Can ve Pınar Eliçe... Maksim'de oryantaldi her ikisi de. Sibel Can'ın yeteneği Allah vergisi ve tartışılmaz. Ama Pınar Eliçe'yi, Fahrettin Bey kendi isteğiyle solist yaptı. Sacit Aslan'ın iddiasına göreyse; Pınar Eliçe, sponsoru olan insanın ricasıyla solist yapıldı. Devamında da Pınar Eliçe bunu başardı, kendini geliştirdi. Fahrettin Aslan'a Pınar Eliçe'nin bir gecede solist yapılmasını sorduğumda; 'Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı çok para istiyor, onlara inat Pınar'ı çıkardım. Buradaki bir dansözü bile star yapabileceğimi görsünler' demişti. Fahrettin Aslan bir gecede Pınar Eliçe'yi solist ilan etti mi, etti. Ama halk Pınar Eliçe için ne kadar başarılı olursa olsun "Yeni Sibel Can ya da yeni Muazzez Abacı" yorumu yapmadı.
MALUM AŞK YÜZÜNDEN NiHAT'I BIRAKTIM
Aralarında yaş farkı olan ilişkilere baktığınızda; kadının erkekten yaşça çok küçük olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kadın reşitse ve iki taraf da mutluysa bu tarz ilişkilerde bir anormallik görmüyorum. 10 sene sonra kimin ölüp ölmeyeceğini kim garanti edebilir ki? Kadın sorun etmiyorsa kime ne? Benim anormal baktığım kadının büyük olması. Çünkü orada erkek direk 'jigolo' durumuna düşüyor. Mesela; Nihat Doğan benim sanatçımdı. O dönem çalışmamıza nokta koymamın sebebi kendisinden yaşça büyük adı malum bir bayanla beraber olmasıydı. O bayanla mahkemelik olduğum için ismini vermiyorum. Genelde o fotoğraflarda kadın güçlü oluyor, o da doğanın bile dengesine aykırı. O zaman "menfaat nedeniyle orada oluyorsun" durumuna düşüyorsun. Bu durumlarda kadının fakir, adamın zengin olduğunu hiç görmedim. Demek ki menfaat var bu tarz ilişkilerde. Bence bu konuda gerçekçi olmak gerekiyor.
YARIN: Gazete patronu destekli yıldız kim?
GÜLBEN ERGEN, GÖKTEN ZEMBiLLE iNMEDi!
Eski dönemlerde şöhret olmak isteyen küçük yaştaki kızları 'Seni ünlü yapacağım' diye kullanan patronlar var mıydı?
Geçmiş dönemin Ahu Tuğba ve Banu Alkan gibi yıldızlarının birçoğu zaten öyle ünlü oldu... Yine herkes tarafından bilinir, Zerrin Özer hadisesi vardır. Kendisi çirkin bir olaya maruz kaldı ve intihar etmek istedi. Bunu kendisi de açıkladı.
Bugüne baktığınızda hâlâ böyle ilişkiler yaşanıyor mu?
Bugüne örnek derseniz aklıma belirli bir isim gelmiyor. Geçmişte ödenen bedeller daha fazla. Mesela Fahrettin Aslan... Fahrettin Aslan'a çok bedel ödeyen isim var. Bülent Ersoy bile bedelini ödemiş. Bu skandal bir cümledir. "Fahrettin Aslan'la flört ettik" dediği zamanda Bülent Ersoy kadın mı yoksa erkek miydi? Fahrettin Aslan'ın meşhur ettiklerinden yüzde 50'sinden fazlası bedel ödemiştir kendisine. İsim saymayacağım çünkü kendisinin meşhur ettiklerini herkes biliyor.
Magazin dünyasında yaşlı erkeklerin yanı sıra evli erkeklerle de aşk yaşayan isimler çok mu?
Bir Gülben Ergen olayı var. Seren Serengil haklıdır. 'Gülbin' ismiyle küçük lokallerde şarkı söyleyen bir kızcağızdı. Bir program çıkışında Seren'i kapıda yakalıyor. Biz şahidiyiz, Seren'e yalvardı o dönem kadroya girmek için. Seren onu Canan Yaka'ya yolladı. Seren onun variyetinin sebebidir. Seren'in ricalarıyla dizilerde oynadı. Şimdi 'gökten zembille indim' havaları yapmasınlar. Devamında da Erol Evcil ile birlikteydi, Erol Evcil evliydi. Muazzez Ersoy'dan sonra Metin Güneş ile birlikte oldu. Metin Bey de o zaman evliydi. Ben bunları twitter'da yazınca; 'Bunu niye dedin kardeşim?' diyorlar ama böyleydi. Bunlar da kırtasiyede çalışan çocuğa aşık olmazlar. Özellikle evli adamları seçiyorlar, çünkü evli adamları istedikleri anlamda yönetmek kolay.
Gazinolar dönemine geri dönersek; mutlaka bedel mi ödenmesi gerekirdi assolistlik için?
Gazino camiasının yüzde 70'i pür pak bir yer değildi. O günler daha zordu; zor olunca da bedel ödemeye hazır olan daha çok insan vardı. Bugünse hiçbir bedel ödemeden kendi paranızla albüm çıkartabiliyorsunuz. Ama illa geçmişte kötü örnekler var demek de yanlış. Ajda Pekkan mesela aşk yaşadığı zaman ortadan kaybolurdu. Nitekim de hayatından vazgeçerek buralara geldi. Bu sektörün de en kötü yanlarından biridir bu. İlişki yürümez.
ORYANTALDi, BiR GECEDE ASSOLiST OLDU
Gazinolarda kimlerin sahne alacağına sadece o mekanın patronu mu karar verirdi?
Eski dönemin gazino raconlarını kesen 3 kişi vardı. Birincisi gazinonun sahibi, ikincisi programın organizatörü, üçüncüsü esas erkek solist. Ben 'şu yaptı' demiyorum ama güç odakları onlardı. Patron finanse eder, organizatör kadroyu kurar, güçlü erkek arabesk solist kadroyu şekilendirirdi. 80'ler arabesk furyasındaki gazino hayatında işler böyle yürürdü. O dönem İbrahim Tatlıses'in menajeri Hasan Bora çok güçlüydü. Üzerine çizik attığı sanatçı olamazdı ya da sokaktan bir kızı 10 dakikada star yapardı. Mesela; Sibel Can ve Pınar Eliçe... Maksim'de oryantaldi her ikisi de. Sibel Can'ın yeteneği Allah vergisi ve tartışılmaz. Ama Pınar Eliçe'yi, Fahrettin Bey kendi isteğiyle solist yaptı. Sacit Aslan'ın iddiasına göreyse; Pınar Eliçe, sponsoru olan insanın ricasıyla solist yapıldı. Devamında da Pınar Eliçe bunu başardı, kendini geliştirdi. Fahrettin Aslan'a Pınar Eliçe'nin bir gecede solist yapılmasını sorduğumda; 'Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı çok para istiyor, onlara inat Pınar'ı çıkardım. Buradaki bir dansözü bile star yapabileceğimi görsünler' demişti. Fahrettin Aslan bir gecede Pınar Eliçe'yi solist ilan etti mi, etti. Ama halk Pınar Eliçe için ne kadar başarılı olursa olsun "Yeni Sibel Can ya da yeni Muazzez Abacı" yorumu yapmadı.
MALUM AŞK YÜZÜNDEN NiHAT'I BIRAKTIM
Aralarında yaş farkı olan ilişkilere baktığınızda; kadının erkekten yaşça çok küçük olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kadın reşitse ve iki taraf da mutluysa bu tarz ilişkilerde bir anormallik görmüyorum. 10 sene sonra kimin ölüp ölmeyeceğini kim garanti edebilir ki? Kadın sorun etmiyorsa kime ne? Benim anormal baktığım kadının büyük olması. Çünkü orada erkek direk 'jigolo' durumuna düşüyor. Mesela; Nihat Doğan benim sanatçımdı. O dönem çalışmamıza nokta koymamın sebebi kendisinden yaşça büyük adı malum bir bayanla beraber olmasıydı. O bayanla mahkemelik olduğum için ismini vermiyorum. Genelde o fotoğraflarda kadın güçlü oluyor, o da doğanın bile dengesine aykırı. O zaman "menfaat nedeniyle orada oluyorsun" durumuna düşüyorsun. Bu durumlarda kadının fakir, adamın zengin olduğunu hiç görmedim. Demek ki menfaat var bu tarz ilişkilerde. Bence bu konuda gerçekçi olmak gerekiyor.
YARIN: Gazete patronu destekli yıldız kim?