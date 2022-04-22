Beni döv abla!

SELDA abla vaktini almayayım, kısaca anlatayım; İzmirli bir kızla aşk yaşadım, kızı terk ettim, şimdi eskisinden daha çok istiyorum ama ne yaptıysam döndüremiyorum. Olay şöyle gelişti; ben reklam sektöründe medya müdürü olarak iş yapıyorken bu kızı asistan olarak aldılar. Derken kancayı taktım, büyük uğraşlardan sonra tavladım ve hayatımın hatası olarak kızı reklam panosunda model olarak kullandım! Evet içim çıksın benim. O sırada annemlerin bulduğu bir kadınla da görüşmeye başladım. Bunun üzerine benim kız ajanstan ayrıldı ve benzer bir şirkette işe girdi. Ve fotomodelliğe devam etti. Çok da başarılı oldu. Tipi değişti daha güzelleşti, şimdi gözüme Serenay Sarıkaya gibi görünüyor ama hiçbir mesajıma dönmüyor. Üçüncü kişilere pek fikir sormam da annemlerin takip ettiği ve zaman zaman güldükleri bir yazarsın. Bakalım aşkımı tavlamam için benim gibi bir eşeğe ne önereceksin? Hürmetlerimle. Rumuz; Woodpecker



AĞAÇKAKAN HA?

S.U. CEVAP; Vay canına! Belli ki rumuzun gibi kızın kafasını didiklemişsin. Ve yine belli ki, sana muazzam bir baştan çıkarma planı gerekiyor.

İlk aklıma gelen, acaba parana kıyıp özel tasarım otantik bir yüzük mü alsan? Tabii kıro gibi orkide içine değil papatya demetinin kurdelesine bağlayacaksın jewel'i… Bak şu an komşum da yanımda okudu, "Müthiş aynen yapsın, ben olsam o yüzükle saniyede affederim bu ağaçkakan çocuğu" dedi. Yani plan kadınlar tarafından kabul gördü.

Yalnız şöyle bir ayrıntı var; komşum 62 yaşında evlat!