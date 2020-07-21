Aileme söyleyemedim!
Ama kardeşim bir minibüs şoförüyle kaçarak evlendi. Adam sadece yakışıklı. Bizimkilerden gizli evlerini buldum, kayınvalidesinin evi zaten ve şok yaşadım. Bildiğiniz gecekondu.
Gittiğimde bizim kız leğenin içinde yıkanıyordu düşünün. Babam kalp ameliyatı olduğu için anlatamadım.
Ne yapmalıyım? RUMUZ; ROSE 2
KARDEŞINI İKNA ETMELİSİN
S.U.CEVAP; Bence daha büyük sorun, "ailenin evlatlarının nerede olduğunu bilememesi!" Katlanılabilir bir acı değil. Bu deli kızı tut kolundan getir, en azından sağ olduğunu görsünler.
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