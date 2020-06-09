Annem başımı yaktı!

SELDA Abla, annemin istediği kızla evlendim. "Almazsan yüzümü göremezsin" dedi. Aradan yıllar geçti, kendisi bu dünyadan göçüp gitti, başıma sardığı bela bana kaldı. Selda Abla, sözlükte 'korkunç kadın nedir' diye aratsan, kesin benimkinin adı yazar kesin. Ama boşayamıyorum, malum çocuklar var. Hele kızım 15 yaşında, kurda kuşa yem olur. Peki ne yapacağım ben abla?

Rumuz; Nihat Y.

KOCA DEĞİL BABASIN

S.U. CEVAP; Maalesef bu böyle. İnsan anne-baba olduktan sonra önce evladının çıkarlarını düşünmek zorunda.

Zaten onlar mutluysa gerisi nasıl olsa halledilir. Eşinize sık sık hatırlatın bence.