Yine de affederim!

SELDA Abla, size İstanbul'dan yazıyorum.

Şu dört duvar arasında bana yol göstereceğinize inanıyorum. Çünkü 'karım iş ortağıma kaçtı, ikisi bir olup beni bitirdiler!' Şu an beş parasız, 12 yaşındaki oğlumla annemin evindeyim. Babamdan kalan emekli maaşıyla geçiniyoruz.

Eşimi affediyorum. Geri gelmesi için ne yapmalıyım? Rumuz; Aksaraylı

AKLINLA DÜŞÜN!

S.U.CEVAP; Sana bir soru; diyelim sonsuz paran var ve kadınlar etrafında pervane; karını yine de ister miydin?

Cevabın evet ise, valla sen her şeye müstahaksın Aksaraylı'cım. Anladın onu, derhal yeni bir iş ve eş bulmalısın. Net.