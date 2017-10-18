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  1. Annem de beni reddetmişti...
Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba

Ne yapsam fayda etmiyor

Selda abla benim şikayetim sevdiğim erkeğin ilgisizliği. Ben tam tersi her konuda yanındayım. Yanlış anlamayın ayaklarını bile yıkıyorum. Yediği ekmeği lokmalar halinde bölüp önüne koyuyorum. Biraz hastalansa işten izin alıp yanında sabahlıyorum. Ama o sanki bundan sıkılıyor. Bir kez bile memnuniyetini belli etmedi. Beni sevmiyor olabilir mi? Ama o zaman da 'ayrılalım' demez mi? Nerede yanlış yaptığımı söyler misiniz?

S.U. CEVAP; Adama fenalık gelmiş, 'yangın var' diye kaçası var bence. Demek ki şunu unutmayacağız; İster arkadaş olsun, ister sevgili, birine paralanırcasına ilgi göstermek karşıdakinin canını sıkar. Anlamsız ölçüdeki bu ilgi dozu özellikle 'kendine yetebilen' insanlara fazla gelir. Ve maalesef sizi de antipatik yapar. Bu sebeple erkek arkadaşınızı rahat bırakın ki azıcık nefes alsın. Aksi taktirde kadın-kız aramaz anasının dizinin dibinde otururdu di mi?

ŞİMDİDEN TOKAT YİYEN
Selda hanım, 'Sevilay' rumuzlu kızımıza cevabımdır. Benim kızım da aynı hakarete uğradı, ayırmak istedim, başaramadım. Evlendiler tokat, dayağa döndü, boşandı kucağında çocuğu ile evine geldi. Kızım üniversite mezunu, tahsil farkı sorun oluyor. Acı çekmiş bir baba olarak yalvarıyorum;
Sevilay kızım, gözünü aç, bu sevdadan vazgeç. Rumuz; Acılı baba

S.U. CEVAP; Aynı acıları yaşamış bir baba olarak eminim sözleriniz dikkate alınacaktır.
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