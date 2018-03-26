AB’de ya herru ya merru...
Yarım asrı aşkın süredir kapıda bekletilen, oyalanan Türkiye'nin, bundan sonra AB'deki yolu belli olacak bugün Bulgaristan'da.
Mevcut şartlarda yeni müzakere başlıkları açılması beklenmiyor ama vize serbestisi, Gümrük Birliği (GB) güncellemesi ve göçmen anlaşması çerçevesinde sözü verilen 3+3 milyar avroluk ödeneğin serbest bırakılması Türkiye- AB zirvesinin en önemli gündem maddeleri. Bizim bu zirvede elimiz gerçekten güçlü.
Kah vize serbestisi sürecinde kah GB güncellemesinde, Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, yapmaya devam edeceğinin sözünü ve yol haritasını verdi.
Ama nazlanmaktan bir türlü vazgeçmeyen AB, hem bu konularda hem de tam da zirve öncesinde açıklanan taslak sonuç bildirgesinde Yunan-Rum oyununa geldi ve Türkiye'nin haksız eleştirildiği bir metni kurumsallaştırdı.
Böyle bir ortamda yapılacak zirveden ne bekleniyor derseniz eğer hemen söyleyeyim.
Uzun süredir bu düzeyde bir temasın olmadığı AB sürecinde Türkiye'nin, hayli zaman sonra ilk kez aile fotoğrafında yer alması bile önemli.
Buraya kadar anlattığım olumsuz görünen gelişmelere rağmen Türkiye tarafı da, AB tarafı da ikili ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde adım atılmasına yönelik beklentileri olduğunu açıkladı.
En azından bu niyet ortaya kondu. Türkiye'nin, kendi iç güvenliği için Fırat Kalkanı'ndan sonra Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda sahada yazdığı destan, masadaki Avrupalılar'ı da etkiledi. Bunun olumlu yansıması mutlaka olacak.
Varna Zirvesi'nden çıkacak sonuç ve hava, 17 Nisan'da yayımlanacak olan "Türkiye İlerleme Raporu'na" birinci derecede etki yaratacaktır.
Bütün bunlarla birlikte, Türkiye'nin haklı olduğu konularla ilgili çok sıkı bir hazırlık yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasideki ustalığını da konuşturacak.
Sonuç ne olursa olsun bizim içimiz rahat. Ya herru ya merru demeye de hazırız...
Afrin'de özgürlüğün ilk Cuma namazında yerel halk ile Mehmetçik böyle omuz omuza saf tuttu ve bu fotoğraf atılan iftiraların hepsini yalanlayan belgedir...
GÖNÜLLÜ İTTİFAK AÇILIMI
Cumhur ittifakının 2019'da milletvekili seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimini kapsayacağı kesin. Bunlardan 8 ay önce yapılacak yerel seçimlerde yasal bir ittifaktan söz etmek mümkün değil.
Ama devletin ve milletin bekası için böyle bir ittifakın vücut bulduğu 2 parti de, durumun hassasiyetinin farkında.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gönüllü ittifak" olarak adlandırdığı yerel seçimlerdeki durum, bir partinin daha güçlü olduğunun kesin göründüğü il veya ilçelerde doğal bir ittifakı da beraberinde getirecektir.
Belediye Başkanlığı seçimlerinde oluşturulacak güç birliği, belediye meclislerindeki dağılımda her iki partinin lehine bir dağılımla dengelenecektir pekala. Rakamlar üzerinden de değerlendirme yapılacak olursa, CHP'nin güçlü göründüğü ve belediyeleri elinde bulundurduğu özellikle Aydın, İzmir, Muğla gibi Ege illerinde ve Eskişehir'de, AK Parti ve MHP arasındaki bu işbirliğinin, kesinlikle ittifak lehine sonuç alınmasında çok önemli bir katkı yapacağı ortaya çıkıyor. Siyaset eğer sonuç alma sanatı ise; gönüllü ittifakla ilgili her iki tarafın da kazanabilmesi açısından yol haritası bu bir yıllık süre içinde çok daha sağlıklı çizilecektir..
TAHRİKTEN MEDET, KAVGADAN MAĞDURİYET ÇIKARAMAZLAR
Ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı ve parti sözcüleri gün geçmiyor ki MHP'yi ve Genel Başkanı Bahçeli'yi hedef almasın. Bu durum siyasetin doğasına da ters aslında.
Normal olarak ana muhalefetin asıl rakibi iktidar partisi olması gerekirken özellikle son zamanlarda AK Parti kadar MHP'yi de rakip olarak görüyor CHP.
Bunun sebebini MHP'nin en kıdemli Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan'a sordum; özetle cevabı şöyle:
"Siyaset üretemiyorlar.
Seviye irtifa kaybediyor ve had aşmayı siyaset üslubu olarak görüyorlar. Söyleyecek sözü olmayanın yapacağı şey saldırmaktır, onu yapıyor.
Tahrikten medet umuyor, kavgadan mağduriyet çıkarmaya çalışıyorlar ama nafile."
DERİN SÖZ: Senin dünyaya bakan penceren kirliyse, benim çiçeklerim sana çamur görünür... MEVLANA
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- Şebnem Bursalı
- AB’de ya herru ya merru...
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