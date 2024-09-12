Murat Özbostan

Şenol Güneş'in Trabzonspor'a imza atmasıyla ligimizin daha renkli bir havada geçeceği kesin. Tecrübeli teknik adam imza töreninde önemli mesajlar verirken, iddiasını da ortaya koydu.. Şimdi herkesin gözü Trabzonspor-Beşiktaş maçında. Haftanın en kritik karşılaşması.. İki taraf da maça dair açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın sezona başlarken Galatasaray'la oynadığı Süper Kupa finali bir şanstı. Çünkü bu maçı kazanırsa hem lig için iddiasını ortaya koymuş olacak hem de taraftarına güçlü bir mesaj verecekti.. Nitekim 5-0 gibi tarihi bir sonuç elde etti ve sonrasına bakarsak, Beşiktaş taraftarı takımına inanmaya başladı, oynadığı bütün maçlar full çekti ve bugün siyah-beyazlı ekip ligin en çok konuşulan en popüler takımı oldu.. Kadere bakın ki aynı fırsat şu anda Trabzonspor'un elinde. Şenol Güneş eski takımına karşı ilk maçına çıkacak ve bu maçtan alacağı sonuç, hem kendisi hem de bordo-mavili camiaya bir umut olacak. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı yenmesi bütün kara bulutların dağılmasına neden olur, aksi bir sonuç ise yine tartışmaları Karadeniz takımı için beraberinde getirir.. Beşiktaş açısından skorun iyi ya da kötü olması bir olumsuz durum yansıtmaz ama Trabzonspor için işte bu çok önemli.. Taraftar, Güneş'e inanmak istiyor ve inanıyor, bunu imza töreninde de gördük.. Özetle Şenol Güneş ilk maçında final oynayacak, bu çok erken bir final ama kolay değil. Beşiktaş bireysel anlamda yıldızlarla dolu bir takım… Trabzonspor için aynı şeyi söyleyemeyiz. Evet çok transfer yaptılar ama daha yapılanma ve iyi sonuçlar sahaya yansımadı… Hafta sonu büyük fırtına kopacak..