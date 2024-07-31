ASKILAR ve soyunma kabinlerindeki mahşeri kalabalığı, sırat köprüsünü geçmek için bekliyormuşçasına kasa sırasına girmiş erkekleri, yüzde 50 indirimdeki bluzu almak için birbiriyle kıyasıya savaşan kendi çaplarında Amazon olan bayanları ile tam bir curcunadır. Büyük bir kaosun hakimiyeti altındadır.

Gün sonunda sürümden kazanmayı planlayan mağaza yönetimi, herhalde bu gün de çalışanlarına verdiği ekstra ücretler sayesinde müşteri memnuniyetini kazanmaya çalışmaktadır. Mağaza çalışanlarına akıl ve beden sağlığı diliyorum.

Nitekim bir mağaza satış görevlisi için büyük bir sınavdır bugün! Müşteriler ise artık birebir salı pazarına dönmüş mağazanın içinde zevklerine uygun bir şeyler aramayı ölesiye kadar sürdürebilecek bir alışveriş coşkusuyla ve enerjisiyle dolaşmaktadır.

Bazıları çoktan delirmiştir, gözlerinin akı kırmızı olmuştur.

Çok çok dikkat etmesi lazım insanın kendisine oradayken..

ERKEKLER: Erkeklere tavsiyem bu anlamlı günde beyaz gömlek giyip sevgilinizin peşinde salak salak dolanmayın. Aradığını bulamayan hatunlar hemen, "Bunun 38'i var mı?'' gibi sorularıyla başınıza üşüşür.

Son kalan tişörtü ayna anda tuttukları için kavga edenleri, sıcaktan ve kalabalıktan fenalaşanları, denemek için topladıkları giysi dağının ardında kaybolanları, görebileceğiniz ve ayrıca erkeklerin müstakbel eşlerinin gerçek yüzünü görebilecekleri yegane fırsat günlerinden biridir. Kadınlar çok vahşidir bu yerde, normalde askı niyetine kullandıkları erkeklerini, hız kestikleri sebebiyle getirmezler yanlarında. Elinizden kolunuzdan, kabininizden sarkabilen kıyafetleri bile çekip kapıverirler... "Lanet olsun batsın indirimin" der, medeniyet diye ağlayarak terk edersiniz orayı.

TAVSİYELER: Bu günü bekleyen kızlar mümkünse indirim günleri kapsamında kendi haline bırakılmalı, şehir dışına çıkılıp kızlara da "Bir süre kafamı dinlemek istiyorum hayatım", olmadı, "Çok önemli bir iş seyahatim var", bahanelerinden en uygun biri, yahut ikisi zerk edilmelidir.

Aslında evvelden önlem alıp indirim canavarı alışveriş tutkunu kızlarla münasebet kurulmamalıdır... Er kişinin en temel düşüncesizliği burada yatmaktadır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Araştırmacılar, kadınların evlendikten sonra kilo alma olasılığının daha yüksek olduğunu, erkeklerin ise boşandıktan sonra kilo alma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Kahve, Etiyopya'da Kaldı adlı bir keçinin kahve bitkisinin meyvelerini denemesi ve sahibinin keçinin daha canlı ve enerjik olduğunu fark etmesiyle tesadüfen keşfedildi.



TESPİTLİ YORUM

@umudagram Instagram story'ye yanıt vererek konuşma başlatmak..

İnsanlık tarihi boyunca bundan daha uygun bir konuşma başlatma taktiği gelmeyecek.



GÜLÜ YORUM

@saypirvumin Pazartesi akşam bebeğin kıyafetlerini makineye attım, salı akşama anca astım, çarşamba akşama kurumuşlardı.

Perşembe sabah toplayıp dolabına yerleştirdim.

Şimdi bir zıbın giydireyim dedim olmadı, çünkü çamaşırları atalı 1 hafta olmuş ve o ara bebek büyümüş…