UZUN bir yol olmasına karşın quantum fiziğine göre kara delikler sayesinde by-pass edilebilen yoldur...

Normal yolla gidilmeye çalışıldığında mesafe çok uzun olacağından kilometre ile değil ışık yılı ile ölçülür.

Ufuk çizgisi gibidir kadının kalbine giden yol...

Sen ne kadar yol alırsan kadın o kadar uzaklaşır.

Yorulunca dönüp gidersin ama o hala arkandadır.

Aslında bu yol kadından kadına değişebilen bir yoldur. Ancak bütün kadınların ortak duyguları vardır ve o duyguyu yakalamak gerekir. Biz de hiç cinsiyet ayrımcılığı yapmadan esprilerimizle bu yolları açıkladık.

Hanımlar, bazılarını üstünüze sakın alınmayın, söz meclisten dışarı...

Genelde erkeğin cüzdanından geçer.

Eğer yürüterek geçmeye kalksanız 100 sene, arabayla 10 sene, uçakla gitmeyi denerseniz 10 dakika sürecektir. Yaktığınız yakıta göre yol kısalıyor anlayacağınız. Taşlı, topraklı, dar, pis ve zor bir yoldur.

Ha son model bir arabanız varsa, paralı otoyol da mevcut... Vınnn...

Kuyumcu dükkanından geçer. Parmaktan (yüzük) ve boyundan (kolye) geçtiği de rivayet edilmektedir.

Alışveriş merkezinde geçer.

Bazen de akıldan geçer...

İncelikten geçebilir. Azıcık kibar olun, anlayışlı olun.

Gereksiz kıskançlıklar yapmayın. (Kıskançlık yapmayın demiyorum bak. Gereksiz kıskançlık yapmayın diyorum.) Bir de dürüst olun. İlgili de olursanız tadınızdan yenmez.

Güzel sözlerden geçer.

Erkekler gözleriyle kadınlar kulaklarıyla sever.

Tabii ki hediyeler de unutulmamalı. Midesinden geçmediği kesin. Malum kilo alınırsa yedirene zılgıt çekilir. Sadakatten, saygıdan, terbiyeden, nezaketten geçer. Nazik, anlayışlı birine hiçbir kız hayır diyemez.

Hele de sevgisini kolay dile getirebilen biriyse, her şey mükemmel olur. Erkeklerin bir türlü sevemediği çiçekçi denilen mağazalardan geçer. Kimine göre adam gibi adam olmaktan geçer.

Aortdan geçer. Ellerden ve tırnaklardan geçer. Ne olursa güzel bir sözden ve iltifatlardan geçer.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2011'de Aimee Davison isimli bir kadın, 10.000 dolara 'görünmeyen' bir sanat eseri satın aldı. Kendisine müzenin adını taşıyan bir kanadının tamamı ve eserin açıklamasını içeren bir başlık kartı vaat edildi. Söz konusu sanat eseri "Fresh Air" idi.



TESPİTLİ YORUM

@fuzefuze Erkek: Günaydınnn.

(08:40)

Erkek: Napıyorsunn.

(14:40)

Erkek: Ya nereye kayboldun??

(17:40)

Kız: Günaydın uyuyordum.

(22:50)

Erkek: Yoğunluk vardı biraz geç yazdım kusura bakma. (22:51)



GÜLÜ YORUM

@ourways17 Iphone 15 aldım.

Daha ilk gün çocuk eline aldı, düşürdü ve mahvetti.

İlgilenen varsa ucuza vereceğim.

7 yaşında ve zeki bir çocuk.



ALKIŞLI YORUM

Yabancısı olduğunuz şehirde, kargo şirketini sorduğunuz kişinin "Noterin yanında" demesinden daha saçma olan şey, "Noter nerede peki?" sorusuna, "Yan yanalar" diye cevap vermesidir.