AŞIRI KISKANÇLIK VE SAHİPLENME:

Aşırı kıskançlık veya sahiplenme duygusu boğucu hissettirebilir ve ilişkide güven eksikliğine yol açabilir.

SÜREKLİ SIZLANMAK: Sürekli eleştirmek veya sızlanmak olumsuz bir atmosfer yaratabilir ve ilişkiden alınan keyfi azaltabilir.

KİŞİSEL ALAN EKSİKLİĞİ: Erkekler de herkes gibi kişisel alanlarına ve zamanlarına değer verirler.

Sıkışık hissetmek veya kendilerine zaman ayıramamak rahatsız edici olabilir.

DÜRÜSTLÜK:

Dürüstlük her ilişkide esastır. Yalanları veya aldatmacaları keşfetmek güvene ve duygusal bağa ciddi zarar verebilir.

İLGİ ALANLARINI GÖZ ARDI ETMEK:

Partnerinizin ilgi alanlarını göz ardı etmek veya önemsememek, ihmal edilme veya anlayış eksikliği duygularına yol açabilir.

DEĞİŞİM BASKISI:

Erkekler, görünüşleri, alışkanlıkları veya kişilikleri gibi kendilerinin bazı yönlerini sürekli olarak değiştirmeye zorlanırlarsa rahatsız hissedebilirler.

ONLARI HAFİFE ALMAK: Zamanla, partnerinizin çabalarını ve varlığını hafife almak, ilişki memnuniyetinde düşüşe yol açabilir.

ERSİZ DRAM: Fazla dram ya da abartılı duygusal tepkiler gereksiz stres ve rahatsızlık yaratabilir.

ESKİ PARTNERLERLE KARŞILAŞTIRMALAR:

Eski partnerlerle karşılaştırmak güvensizlik ve yetersizlik duygularına yol açabilir.

YÜKSEK BAKIM BEKLENTİLERİ: Pahalı hediyeler, sürekli ilgi veya diğer abartılı jestler konusunda mantıksız beklentilere sahip olmak bunaltıcı olabilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1945 yılında Beulah Hunter adında bir kadın, tam 375 gün hamile kaldıktan sonra sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bilindiği gibi normal bir hamilelik 280 gün sürmektedir!

Sivrisineklerin 3 bin 500'den fazla türü bulunmaktadır.

Japonya'nın milli marşı sadece beş satırdan oluşmaktadır.

TESPİTLİ YORUM

@yanibirisii Keşke Aşure ayı olduğu gibi Magnolia, Browni ayı da olsa da komşular getirse...

GülüYorum

@SerdarogluPolen Şeyi biliyor muydunuz kediler böcek/ fare avlayıp sahibine getiriyor ya. Biz avlayamıyoruz diye öğretmek içinmiş. Senin mamanı ben veriyorum aloo...

AlkışlıYorum

Bazen bu diyalogların sonunda, yeni lakaplar edinebilirsiniz.

Bir kafede oturup çay içilmektedir.

Hava hafiften esmektedir ve olay gelişir:

- Hayatım ellerim çok üşüdü, ne yapsak?

(Meğer elimi tut diyormuş.) - Çay bardağını tut, bir şey olmaz.