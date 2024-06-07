İYİ YALANCILAR, DİĞER İNSANLARIN YALANLARINI FARK ETMEDE DAHA İYİDİRLER.

Yetenekli bir yalancı bunu diğer insanların yalanlarını fark ederek başarabilir.

Başlangıçta biraz zor gibi görünse de bu onlar için zor bir iş değildir.

DAHA AKILLI İNSANLAR KENDİ YETENEKLERİNİ HAFİFE ALIRLAR.

Akıllı insanlar sıklıkla yeteneklerini küçümser ve potansiyellerinin tamamını fark edemeyebilirler.

İNSANIN DİKKAT SÜRESİ JAPON BALIĞININKİNDEN DAHA KISADIR.

Japon balığının dikkat süresi yaklaşık 8 saniyedir.

Ortalama insanın dikkat süresi ise daha kısadır. (Bu cevabı sadece bir saniye içinde okuyorsunuz.)

İNSANIN RUH HALI, NASIL GİYİNDİĞİYLE BAĞLANTILIDIR.

İnsan kendini iyi hissettiğinde daha iyi kıyafetler giyer. Depresyonda olduklarında kendilerini kıyafetlerinin içinde tamamen yabancı hissedebilirler.

DÜNYADAKİ EN STRESLİ İNSANLAR 18 İLE 33 YAŞ ARASIDIR.

Şu anda en büyük baskı altındalar. 18 ila 33 yaş arasındaki bireylerin zaten yapacak çok işi var, bu yüzden dünyanın geri kalanından daha fazlasını başarmaları gerektiğini hissetmeleri çok kolay.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir Fransız şirketi ölen sevdiğinizin kokusunu alıp bundan parfüm üretebiliyor.

İnsanlar hapşırdığınızda çok yaşa derler çünkü hapşırdığınızda kalbiniz bir milisaniyeliğine durur.

Fotoğraflarda kırmızı gözleriniz oluyor çünkü gözbebeğiniz sadece bir delik ve flaş gözünüzün arkasındaki kanı yansıtıyor.

En iyi arkadaşınızla evlenmek istatistiksel olarak boşanma riskinizi yüzde 70 oranında ortadan kaldırıyor.

TESPİTLİ YORUM

@toskofacts Ya bu memleketin niye ortası yok. İlkbaharla sonbahara ne oldu. Yazdan kışa kıştan yaza geçiyoz...

GülüYorum

@ebrarmi Waffle yemeye karar verdik. Sipariş veriyoruz adam diyo ki:

Muz ve çilek yok istersen direkt un ve yumurtayı ağzımıza dök abi...

AlkışlıYorum

Okyanus ötesi bir ülkeye beni yolcu eden annemin 15 dakika mesafedeki havaalanına gitmek için bindiğim taksinin şoförüne güvenmeyip havaalanına kadar benimle gelip tekrar dönmesine alkış istiyorum.