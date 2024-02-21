BİR kadınla sohbet etmek, erkeğe zihinsel gücü artırır.

YARATICI insanlar çabuk sıkılırlar.

BİRDEN fazla müzik türü dinleyen insanlar daha akıllı ve daha yaratıcı olma eğilimindedir.

BİR kez aşık olduğunuzda artık arkadaşlığa geri dönüş olmaz.

GECELERİ düşünce akışınızı durduramıyorsanız kalkın ve bunları yazın.

Bu zihninizi rahatlatacak ve uyuyabilmenizi sağlayacaktır.

HEDEFLERİNİZİ başkalarına duyurursanız başarılı olma olasılığınız azalır.

BAZILARIMIZ aslında daha sonra trajik bir şey olabileceği korkusuyla çok mutlu olmaktan korkuyor.

BİRİNE olan duygularınızı ne kadar uzun süre gizlerseniz, o kişiye o kadar aşık olursunuz.

BİR grup insan güldüğünde, grubun her üyesi içgüdüsel olarak en yakın hissettiği kişiye bakar.

İYİ yalancılar diğer insanların yalanlarını tespit etmede iyidirler.

ARAŞTIRMALAR, erkeklerin bir grup gürültücü kadından rahatsız olduğunu gösteriyor.

BİRİNDEN hoşlandığınızda, sevdiğiniz birine baktığınızda gözbebeğiniz (lens) yüzde 45'e kadar genişler.

ZİHNİNİZ uyurken bile birinin size baktığını hissedebilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

AYNI anda yalnızca 3 ila 4 şeyi hatırlayabilirsiniz.

İNSANLAR bir soru sormak istediklerini söylediğinde % 95 oranında yakın zamanda yaptığınız tüm kötü şeyleri hatırlarsınız.

UZUN süre yalnız kalmak sağlığımızı olumsuz etkiler.

GÖZLERİNİZİ kapatmak olayları daha iyi hatırlamanıza yardımcı olur.

İNSANLARIN büyük çoğunluğu sorunlarını unutmak için MÜZİK dinliyor.

AKILLI insanlar kendilerini küçümser, cahil insanlar ise kendilerini çok zeki zannederler.



TESPİTLİ YORUM

@sameytilmaz Arkadaşımın iyi bir işi var, evlendi, araba aldı, ev aldı, "Hayat bize her zaman istediğimizi vermiyor" diye story atıyor.

Hayat daha ne versin sana ya. Dünyanın tapusunu üstüne mi yapsın?

Mars'tan sana yer mi versin!



GÜLÜ YORUM

@rumuzaskbocegi Annem çok iyi bir sürücüdür ama bazen çok saçma kazalar yapar.

Lise sınavına gireceğim gün beni okula götürürken garaj kapısına hızla çarptık.

Ben zaten stresliyim şok içinde ağlamaklı oldum. Kadın bana sakince döndü dedi ki "KIZIM PLAKAMIZI YERDEN AL DA GİDELİM ÇOK OYALANDIK."