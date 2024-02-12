İNSANLARIN yüzde 70'i başkaları tarafından yargılanmamak için bazı şeyleri kendilerine saklıyor.

DÜNYADA en çok stresli olanlar 18-33 yaş arası insanlardır. 48 yaşından sonra stres düzeyi azalma eğilimindedir.

İNSANLARIN söylediği en yaygın yalan "İyiyim"dir.

GÜZEL insanlar otomatik olarak insanlar tarafından daha kabul edilebilir olurlar. Ortalama görünümlü insanlar kabul edilmek için ortalamanın üzerinde bir şey yapmak zorunda, çirkin insanlar ise sıra dışı bir şey yapmak zorunda!

HER zaman doğruyu söyle. Yani yalan söylemek zorunda kaldığınızda insanların size inanma olasılığı daha yüksektir.

BİR kişi hakkında başkalarına ne kadar çok konuşursanız, o kişiye o kadar çok aşık olursunuz.

HEDEFLERİNİZİ duyurursanız veya bir başkasına anlatırsanız, kanıtlayacak hiçbir şeyiniz olmadığından, motivasyon ilginizin olmaması nedeniyle bunları gerçekleştirme olasılığınız azalır.

DERTLERİNİZİ anlayan gerçek bir arkadaş, yalnızca gülümsemeniz için ortaya çıkan yüz arkadaştan çok daha değerlidir.

İZLENDİĞİMİZ zaman daha iyi davranma eğilimindeyiz.

DAHA çok parası olan değil, komşusundan daha çok parası olan mutludur.

ÖFKE, insanlarda sahip olma arzusunu artırır. İnsanlar kızgın yüzlerle ilişkilendirilen nesneyi elde etmek için daha fazla çaba gösterirler.

'OLGUNLUĞUN' 'Yaş' ile hiçbir bağlantısı yoktur.

Evet, yaş sadece bir sayıdır… Bir çocukta 50'li yaşlarındaki bir insandan daha fazla olgunluk bulabilirsiniz. Olgunluk 'Empati' ile birlikte gelir.

ZEKİ insanlar daha az arkadaşa sahip olma eğilimindedir.

DAHA fazla seçenek istiyoruz, ancak daha az seçenekle daha iyiyi seçiyoruz.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Diş fırçası 1498 yılında Çin'de icat edilmiştir.

Arap rakamları gerçekte Arapça değildir;

Hindistan'da yaratıldılar.

İnsan burnu 1 trilyondan fazla kokuyu algılayabilmektedir.

Bukalemunlar gözlerini aynı anda iki yöne hareket ettirebilirler.

Kanguru faresinin asla su içmeye ihtiyacı yoktur.

GülüYorum

@fulyemik VEFATINDAN beri annemi rüyamda sadece 1 defa gördüm o da uzaktan.

2 gün önce koluma annemin ses frekansının dövmesini yaptırdım ve annem dün gece rüyama gelip FULYA BUNA NE GEREK

VARDI ŞİMDİ

KIZIM diye beni azarladı...

TESPİTLİ YORUM

@umutdenizgokgoz KÖTÜ ruhları kovsun diye sirkeyle evi sildiğim gün sirke kokusuna dayanamayıp gidip arkadaşımda kalmam olayı, evden kovulan kötü ruhun ben ben ve ben olması...

DeepNOT

DIŞ görünüşe önem verme.

Bak elektrik süpürgesine içindeki bütün pisliğe rağmen çekici.