Maç canavarları

ÇOĞU erkek gibi ben de bir futbol fanatiğiyim.

Her şeyden önce futbolu belli bir süre oynamama rağmen, seyretmesi bana haz veriyor. Tabii hal böyle olunca, arkadaşlarım beni maç izlerken gördüklerinde, "Bu Lütfi mi? Ne olmuş bu adama, içinden canavar çıkıyor" dediğini biliyorum.

Maçlardan birçok kez sesimi kaybederek çıkarım. Maç bittikten 5 dakika sonra normal hayatıma dönerim.

Erkekler maçı yaşayarak izler benim gibi... Mesela neler yapılıyor maçlarda bir bakalım.

TV'ye kitlenilir, gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi bir hipnoz anı, her söyleneni kabul edeceği tek andır.

El periyodik bir şekilde çerez tabağı ile ağzı arasında gidip gelir, kurduğu cümlelere anlam yüklenmez.

Gol kaçtığında ağzındaki çekirdeği televizyona doğru "Tuuuuuuuuuuuuu" efekti eşliğinde fırlatırlar... Sonra "Ana, ne güzel sekti lan ekrandan" diyerek gülme krizine girerler...

Yanlış karar verdiğini düşündüğün hakeme, gol atamayan, pozisyona giremeyen veya pas veremeyen, pası alamayan, topu rakip takıma kaptıran ya da ofsayta düşen futbolcuya, gol yiyen kaleciye, oyuna almadığı futbolcu için teknik direktöre küfür ederler.

Maç sonunda takım galip geldiyse de bu sefer yedek oyunculara kadar hepsine sahip çıkıp yere göğe sığdıramazlar. Ne tezat değil mi?

Kendilerini televizyona el ense çekerken bulurlar.

Totem yaparlar. Gol olduysa, aynı harekette robot gibi dururlar, ellerini birbirine kenetleyip rakip takımı bağlamak isterler.

Gol atınca bir futbolcu gibi sevinenler, yenilince çocuk gibi ağlarlar.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2008'in sonlarında birçok kritik Android'in başarısız olacağını düşünürken Şubat 2015 itibarıyla Android toplam akıllı telefon işletim sistemi pazar payının yaklaşık yüzde 85'ini elinde tutuyor.



TESPİTLİ YORUM

Çok fazla kızmakla kırılmak arasında kalıyorum ve bu duruma kendi içimde "kızılırmak" adını verdim.



NE KADAR OLDU?

İngiltere'de bir kadın, evdeki papağanın "Oh Claire, oh Claire" demesinden eşinin Claire isimli bir kadınla aldattığını öğreneli 12 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Misafirliğe gelen komşu yerdeki terlikleri göstererek "Temiz mi bunlar?" diye sordu.

Giyeceğini düşünerek "Tabii temiz, kullanabilirsiniz" dedim.

Teşekkür etti ve terliği alarak sabahtan beri kuduran kızına "Uslu duracak mısın bakayım sen?" diyerek fırlattı.