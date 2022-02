Dürüm insanları

DÜRÜM insanı kavgadan dövüşten pek hoşlanmaz. Lavaşın kebabı sarmaladığı için insanları sarmalar.

HAYATIN zorluklarını birer birer aşmasını çok iyi bilir.

DÜRÜM seven insan yeni fikirlere açıktır.

Önyargılarıyla boğuşmaz.

DÜRÜM seven insan uyumludur. İnce ve taze bir lavaş gibidir. Hayatına her rengi yansıtır.

DÜRÜM insanı yaratıcıdır. Tabak çanak yıkama derdi olmadığı için düşünmeye vakti kalır.

DÜRÜM seven insan paylaşımcıdır.

Karşısındakinin canı çekmesin diye ucundan kırar. Dürüm paylaşarak çoğalır.

DÜRÜM insanı işinde gücündedir. Vaktini uzuuuun uzun besin alarak harcamaz.

DÜRÜM seven insan duygusaldır. Zamanla dürümcüsüyle aralarında bir bağ oluşur. Dükkanını kapatana kadar ondan kopamaz.

DÜRÜM seven kişi minimalisttir.

Sadeliğe önem verir.

Hayatında gereksiz ihtişama gerek yoktur.

DÜRÜM seven insan eğlencelidir. Çünkü dürüm insana mutluluk verir ve vücut serotonin salgılar.

DÜRÜM aşkı din, dil, ırk ve kültür tanımaz.

Dünyaca ünlü Alman metal grubu üyesi de Twitter'da 20 takipçisi olan öğrenci de bu lezzetten istifade eder.

DÜRÜM seven insan duygularını çok yoğun derecede yaşar.

Bu dürümün yoğun tadından gelir.

HER şeyden önemlisi dürüm insanı samimidir. Onun için kurallar, aşılmayacak duvarlar yoktur.



