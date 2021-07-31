Çakkal!

ÇAKAL, avının etrafında devamlı dönerek onu yoran, enerjisi bitmeyen ve köpek sınıfına giren hayvandır.

Sanılanın aksine sadece yüzde 35 oranında leş yerler.

Yiyecek bulmada müthiş yeteneklidirler. Sürüleri takip ederek sabırla leş, su kenarlarına konuşlanarak av beklerler.

İnsanın atıklarından her zaman faydalanmayı bildikleri için insanları gördüklerinde kaçmak yerine atıklarını takip ederler.

Atık değerlendirme konusunda ustadırlar. Dünya dillerine Türkçe'den girebilmiş (yoğurt gibi etnik kökenli olmayan) yegane kelimedir.

Mesela İngilizcesi Jackall.

Ama biz özellikle son yıllarda bunu insan sıfatıyla kullanmaya başladık.

Türk argosu sözlüğüne göre;

1. Kurnaz 2. Aciz (kimse) 3. Sevilmeyen, değersiz düzenbaz, bayağı kimse.

4- Cin gibi...

5- Kişilerin zayıf anlarını kollayan fırsatçılar için, 6- Başkalarına iş yığma becerisine sahip cingözler için, 7- Etrafındakileri aptal yerine koymayı marifet sayanlar için, 8- Dürüstlükten nasibini almamışlar için...

Peki bu kadar anlama giren söz nasıl kullanılır? Tabii bunu söylerken ifade çok önemli.

Erkekler genelde bu kelimeyi kullanır. Yaptığı kurnazca bir işe "Ulan ne çakkal adamsın ha" örnektir. Ya da karşı tarafa yapılan bir yalnışta "Çakal mısın lan sen" gibi. Çakal yazıldığı gibi 'tek k' ile değil 'çift k' ile söylenir. Söylerken kafa iki yana istemsizce sallanır.

Bazı bölgelerimizde 'ikinci k'nın yerine hafif gırtlaknameli bir "g" kullanılır. Ayrıca ilk "k" biraz uzatılır (en az iki k değerinde) ve evet, kafa istemsizce sallanabilir.

Ama benim hoşuma nedense başın 90 derece yukarıya dikilerek söylendiği haller gider. Çevremizde bol bol olan insan tipi. 15 yaşında olanı da vardır, 55 yaşında olanı da, hatta yaşlandıkça daha ustalaşırlar. Şimdi etrafınıza bakınca görebilirsiniz. Hatta kafanızı çevirdiğinizde içinizden 'ÇAKKAL' dediğinizi duyar gibiyim. Allah sizi bu çakallardan mümkün olduğunca uzak tutsun.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2010 yılında eBay'de bir adam 5.50 dolara görünmez gitar satmış ve gitarın bir zamanlar Bon Jovi konserinde kullanıldığını söylemiştir.

TESPİTLİ YORUM

Hiç kimse kimliğindeki kadar çirkin, Instagram'daki kadar güzel, Facebook'taki kadar mutlu, Twitter'daki kadar komik ve Whatsapp'taki kadar meşgul değildir.

NE KADAR OLDU?

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni'nin oğlunu öldürmesinden etkilenen bir kişi Kanuni'nin padişahlığı geri alınsın diye dava açalı 7 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

SAAT sabah 05.30 civarı. Elinde yastık, saçlar dağılmış, gözler kısık bir halde kardeşimden gelen "Heidi nerede?" sorusuyla irkiliyorum.

"Az işi varmış, birazdan gelir" diyorum ve kardeşim hiçbir şey demeden yatağa dönüyor.

O halinden ben tırstım;

Heidi'nin kaçmasına şaşmamak lazım.