Erkekler mutfağa nasıl girer?
ÇİÇEKLİ-böceklimeyveli mutfak önlükleri yerine Örümcek Adam, Terminatör, X-Man desenli önlükler yapılsın.
FIRIN eldivenleri, kaleci eldiveni gibi tasarlansın.
Çöp kutusu yüksekçe bir yere koyulsun; basket atmayı severler!
İSVİÇRE çakısını da severler mesela; onun gibi birden fazla fonksiyonu bir arada sunan aletler üretilsin.
TELEVİZYON mutlaka olsun ve öyle bir ayarlansın ki yalnızca Kurtlar Vadisi ve futbol maçları izlenebilsin.
MÜMKÜNSE porselen kristal gibi 'kırılgan' maddelerden yapılmış kap-kacak bulundurulmasın!
Demir çelik olabilir.
DETERJANI kendisi koyan bulaşıkları kendisi yerleştiren ve uzaktan kumandayla çalışan bulaşık makineleri icat edilsin.
MUTFAK aletlerinin kullanım kuralları mümkün olduğunca basitleştirilsin.
OCAĞI yakmak için kullanılan çakmak Zippo olsun.
MUTFAKTA internete bağlı bir adet dizüstü bilgisayar olsun ki makarna suyunun kaynamasını beklerken ayaküstü oyun oynayabilsin.
ETRAFTA çerez dolu kaseler, küllük ve benzeri mühimmat bulundurmak faydalı olabilir.
YEMEK kitaplarının dili değişsin, yeni bir mutfak terminolojisi oluşturulsun.
"Bir tutam tuz" yerine "Çakının ucuyla tuz..." diye yazılsın mesela.
TENCERE, tava, cezve gibi mutfak eşyaları yıldız futbolcu desenleriyle bezensin.
(Takım kuracağım diye onlarca tencere almaya kalkabilirler, bu maddeyi yeterince büyük bir mutfağınız varsa dikkate alın).
YEMEĞİN yanması ya da başına başka bir felaket gelmesi durumunda acil çözüm için mutfak panosunda pizzacı, kebapçı, hamburgerci telefonları bulundurulsun.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1980 yapımı bizim de bir zamanlar televizyonlarda izlemiş olduğumuz "Tanrılar Çıldırmış Olmalı" adlı film, 60 milyon dolar hasılat yapmıştır.
Başroldeki siyahi oyuncu ise 300 dolar kazanmıştır.
NE KADAR OLDU?
Hava durumu spikeri Ersin İner, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nde don görüleceğini anlatıp "Hepinize donsuz geceler" diye espri yapalı
33 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
Aynı filme giden insanların filmden çıktıktan sonra filmi birbirlerine anlatmaları...
AlkışlıYorum
GEYİK olsun diye "Hayatındaki kadın güzel mi?" diye sordum.
"Hayatımda kadın yok, vallahi de billahi de yok!" diye cevap verdi.
Sanırım on yıllık evlilikten sonra kocamın gözünde kadın statüsünden çıktım!
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