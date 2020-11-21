25’inden sonra öğrendiğin gerçekler

25 yaşın üzerindeyseniz birazdan göreceklerinize "İşte ben" diyerek bakacaksınız.

Henüz 25 değilseniz de bunları yaşamanız çok yakın!

İşte o acı gerçekler...

FACEBOOK'TA dolaşırken "Bunlar da mı evlenmiş?!" şeklinde şaşkınlıklar yaşamak.

Dikkat edin bu durum tehlikeli, sizi yalnış evliliğe itebilir.

PARTILER için eski dinamik halinizin olmaması.

Eskiden hidroelektrik santrali gibiydin. Maşallah enerjin bütün İstanbul'un elektrik ihtiyacını karşılardı.

Şimdi sana bile yetmiyor.

Girip çıkmanız bir oluyor.

ARTIK cuma ve cumartesi geceleri için heyecanlanamayıp aksine yorgun hissetmek.

Gençkene:

- Ne yapıyoruz hafta sonu?

- Abi mekan mekan akıyoruz.

25'inden sonra: - Abi ne yapıyoruz haftasonu...

- Uyuyoruz...

BEKAR olmayı savunmak...

- "Yok be abi ne evlenecem bu saatten sonra!"

İNCEDEN gelen "ebeveyn olma'' düşüncesi...

Kadın: Biyolojik saatim doğurmamı söylüyor.

Erkek: Lan kaç yaşına geldik. Benim yaşımda olanların boyu kadar çocuğu var...

HAFTA sonunu TV karşısında geçirmek.

"KÜÇÜK gösteriyorsun" lafı karşısında mutlu olmak.

Halbuki küçükken büyük söylerdin, yaşını ne zaman unuttun.

TEMMUZ ve ekim ayları arası arkadaşların düğünü olduğu için başka bir plan yapamamak. Anaam altın fiyatları da yükseldi.

YÜKSEK ses müzik karşısında sinirlenmek.

TARZ konusunu atlayıp rahat kıyafetler giymeye başlamak.

GÜRÜLTÜLÜ eğlence mekanlarından soğuyup evde sakin ortamlar yaratmak.

Bu ne ya? Nasıl dayanmışız biz ya bu kadar sese?

AYNADAKI görüntünüzün inceden inceye sizi korkutması...

PARA biriktirmek ve ev almak gibi düşüncelerin sizi heyecanlandırması.

TEKNOLOJIK gelişmelerden korkmak.

YAŞ olarak küçüklere hayat dersi vermeye başlamak:

Ben sizin yaşınızdaykennn...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Harvard Üniversitesi'nde yapılan sosyal bir deneyde, mutlu insanların şarkılardaki melodiye, mutsuz insanların ise şarkının sözlerine dikkat ettiği saptanmıştır.

TESPİTLİ YORUM

2020 yılının özeti: Yıkılmadık, ayaktayız, dertlerimizle başbaşayız.

NE KADAR OLDU?

Karadenizli torna ustası "Tek anahtarın açtığı kilidi herkes yapar" diyerek 'her anahtarın açtığı kilit' icat edeli 33 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

3.5 YAŞINDAKI oğluma oyuncaklarını toplaması gerektiğini söylüyorum.

"Tamam ama bir şartım var" diyor.

Bu isteği hemen kabul ettirmenin şaşkınlığı ile kabul ediyorum.

Arabalarını bana para karşılığı satıyor, alıyorum.

"Hadi oyun bitti" dediğimde ise dumurluk cevap geliyor;

"Ben onları sana sattım, artık senin oldu. Sen topla!" Evet bildiniz, esnaf çocuğu kendisi...