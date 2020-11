Allessandra Lolita Oswaldo

EN çok kullanılanı alo 'dur.' 'Alo' sözcüğü gerçekte bir sevgilinin kısaltılmış adıdır.

Sevgilinin tam adı Allessandra Lolita Oswaldo'dur. Düşünsenize böyle telefon açtığınızı.

- Allessandra Lolita Oswaldoooo...

- Yazdı yazdı çok yazdı, kapat kapat.

- Ok.

Bu genç kız telefonu icat eden Graham Bell'in sevgilisidir. Her başarılı erkeğin mutlaka arkasında bir kadın vardır ya.

Graham Bell telefonu icat edince ilk hattı sevgilisinin evine çekmiştir. Atölyesinde telefon çalınca arayanın Allessandra Lolita Oswaldo'dan başkası olamayacağını bildigi için de Graham Bell telefonu açar açmaz, "Allessandra Lolita Oswaldo" demektedir.

Bell zamanla sevgilisine adını kısaltarak hitap etmeye başlamış ve telefonu her açışında onu "Ale lolos" diye karşılamıştır.

Peki böyle kalsaydı ne olurdu?

- Ale Lolos.

- Ne diyon lan lolos molos.

Sensin lan topoş.

Çalışmaları uzadıkça Graham Bell sevgilisinin adını daha da kısaltmış ve iki heceli bir ad bulmuştur.

Bu kısa ad "Alo"dur. Allah razı olsun Türk milletini büyük bir zahmetten kurtarmış olmuş.

Allessandra Lolita Oswaldo geliştirip tüm kente yaymaya çalıştıgı telefondan başka bir şey düşünmeyen sevgilisinin bitmek tükenmek bilmeyen deneylerinden rahatsız olmaya başlayınca, Graham Bell'i telefonuyla başbaşa bırakıp onu terk etmiştir. Hani Cem Yılmaz abimizin dediği gibi gece gece kalkıp "Grahamm yine ne icat peşindesin?" gibi.

- Graham hiç benimle ilgilenmiyon. Sende bir şeyler var. İşin gücün telefon telefon.

Telefona verdiğin değeri bana versen.

Yaşlı Bell sevgilisinin bir gün onu arayacağı umuduyla telefonun başından hiç ayrılmamıştır.

Kentte çekilen telefon hatlarının sayısı da giderek artmaya başlamıştır.

Graham Bell'i artık başka kişiler de aramaya başlamıştır.

Fakat o telefonun her çalışında kendisini sevgilisinin aradığını sanarak telefonunu "Alo" diyerek açmıştır ve artık herkes telefonlarını "Alo" diye açmaya başlamıştır.

Yazık eğer kadın teşvik etseydi adamı, zamanında interneti de bulurdu. Ama aşk acısı bence o telefonun ahizesini ne acı dolu şarkılarla süslemiştir.

- Bekledim deee gelmedinn hiç mi beni sevmedin?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kargalar insanların yüzlerini ayırt edip, hatırlayabilir ve beğenmediklerine kin tutabilir.



TESPİTLİ YORUM

Adamlar sen mesaj at diye uzaya adam göndersin, baz istasyonu kursun, telefon üretsin, senin attığın mesaja bak zalımın kızı. "OK".



NE KADAR OLDU?

Aynur Aydın:

"Sergio Ramos'la aynı otelde kalıyorduk, arkadaşı geldi yanıma ve 'Ramos seninle tanışmak istiyor' dedi.

Ben de reddettim" diyeli BİRKAÇ GÜN OLDU



AlkışlıYorum

Beşinci sınıfa geçti oğluşum, takdir almış, telefonda müjdeyi veriyor ve hemen ekliyor: "Karne hediyesi ne alayım diye düşünme anne. Ben iki çekirdekli, çok kilobaytlı dizüstü istiyorum." "Peki" diyorum, "Çekirdek alacağım sana, hem de taneyle değil, kiloyla! Otur diz üstü, balkonda çitle çitle bak etrafına."