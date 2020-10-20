Şanslı mı şanssız mı?
Frane Selak, 74 yaşında emekli öğretmen, Hırvatistan'da yaşıyor.
Tam 7 felaketten kurtuldu, dünyanın en şanslı insanı oldu.
1962: Saraybosna'dan kalkan, Dubronik'e giden trene bindi. Tren raydan çıktı ve birkaç vagon nehre düştü. Buz gibi suda 17 kişi boğuldu. Selak'ın kolu kırıldı ama kurtuldu.
1963: Zagreb'te DC-8 tipi bir uçağa bindi. Uçak havadayken kapısı açıldı ve Selak aşağı düşen 20 kişiden biriydi. Kazada 19 kişi öldü! Selak saman yığınına düştüğü için yaralı olarak kurtuldu.
1966: Bindiği otobüs nehre uçtu. Dört kişi öldü, o birkaç sıyrıkla kurtuldu.
1970: Otomobiliyle giderken motor alev aldı.
Kendini dışarı zor attı, aracın benzin deposu infilak etti.
1973: Otomobilinde meydana gelen patlamada saçlarının bir bölümünü kaybetti.
1995: Zagreb sokaklarında otobüs çarptı.
Yaralı kurtuldu.
1996: Otomobili bir virajda Birleşmiş Milletler'e ait kamyonla çarpıştı. Skoda marka otomobiliyle uçuruma uçtu. O bir ağacın üstüne düştü, otomobili yandı.
2003: Frane Selak, piyangodan 1.3 trilyonluk ikramiye kazandı. Şimdi amacı kazasız belasız yaşamak...
Dip not: Frane Selak, emekli öğretmen.
Hırvatistan'da 2010 yılına kadar mutlu mesut yaşadı; normal bir şekilde eceliyle öldü :)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2007'de evli bir çift, çevrimiçi sohbet odasında birbirlerini aldattığını fark ettikten sonra boşandı.
TESPİTLİ YORUM
Evleri dikdörtgen veya kare olarak tasarlayıp, sonra isimlerine 'daire' diyen adam hepimizle büyük dalga geçiyor olmalı.
NE KADAR OLDU?
Hürriyet Gazetesi, John Lenon'un sakallarını kesmesini "Hah şimdi adama benzedin" başlığıyla haber yapalı 48 YIL OLDU
AlkışlıYorum
HOCA ile birlikte doktor adayları sabah viziteyi geziyorken birden, telefonun sesini kapatmayı unutan bir öğrencinin telefonu Emre Aydın şarkısıyla çalmaya başladı. "Adam olmaz dedin senden..." Hocanın merakla beklenen tepkisi gecikmedi:
"Baban arıyor galiba. Söyle, haklı çıktı."
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