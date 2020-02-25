Erkekler gibidir
Şefkat ve ilgiye olan açlıkları, onları dayanıksız hale getirir.
Bazı duyguları kadınlardan ağır bir şekilde yaşarlar.
Sevdiklerini çoğu zaman saklarlar ve karşı cinsi krize sokarlar.
Eski sevgililerinin bir başkasıyla olmalarını kaldıramazlar.
Kıskanç değilim diyen bir erkek dahi bırakın sevgilisini, normal bir kız arkadaşını bile kıskanır. Belli etmez.
Bazıları romantiktir, bazıları ise ayı. Kızmayın ama durum bu kadınlarda da var aynıları. Evet kıllıdırlar.
Bazıları omuzlarındaki sorumluluk yükünü taşıyamaz baba parası yemeye devam eder.
En çok sevgililerini, en iyi karılarını, en uzun annelerini severler.
Babalarını model olarak görenler çoğunluktadır.
İş yaptırmak için, işin içine tehlike unsuru katmak gerekir.
Aman yangın çıkmasın dediğiniz anda erkek, mangalın başına gider.
Hiç bitmeyecekmiş gibi sevip, hiç sevmemiş gibi bitirirler.
Erkek, sabahları gazeteyi ilk okuyan olmak ister, ilk siz okursanız "ben"likleri yara alır.
Erkekler kibar doğmazlar.
Kibarlığı sonradan öğrenirler.
Kadınlar gibi hassas, sade ve zarif de olamazlar.
İçlerinden geldiği gibi harket ederler, rahat olmayı severler, kendilerini fazla kasmazlar. Bi de unutmadan, kadınlara göre çok daha fazla terlerler...
Erkekler cesur kadından korkarlar. Hiç aşık olmamış gibi duranı bile aşkın en büyüklerinden birini yaşamıştır.
Büyük bir kayıpla bitmiştir ilişkisi, bu nedenle eski tempoda sevmeme kararı almıştır en doğrusu bu sanarak.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kediler yüzyıllardır insanoğlunun en zeki ve yetenekli yardımcılarından biri.
Bunun Belçikalılar da farkına varmış olacaklar ki 1870'lerde kedileri posta servis amacı ile kullanmak istemişler.
Fakat günde 17 saate kadar uyuyan bir yaratığın bu iş için yeterince uygun olmadığının farkına varamamışlar sanırım.
TESPİTLİ YORUM
"Bir sabah zengin olarak uyandınız naparsınız" yazıyor.
Napayım tekrar yatarım. Hazır zengin olmuşum.
NE KADAR OLDU?
Galatasaray'da yarım sezon oynayan Frank Ribery o zamanlar sağ açık oynayan Sabri Sarıoğlu'nun 5 maç yedeği olarak bekleyeli 15 yıl oldu. 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Büyük kızım gelecekle ilgili planlarını anlatırken, üniversiteyi bitirdikten sonra yurtdışına yerleşmek istediğini anlatıyor. 6 yaşındaki kızım ise hemen düşüncesini söylüyor;
"Ödevini bitirmeden hiçbir yere gidemezsin abla!" Artık ödev konusunu beyinlerine nasıl işlediysem...
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