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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 24 Şubat 2020, Pazartesi

Metrobüs klişeleri

Kapılarda beklemeyelim, ortalara doğru ilerleyelim.
Gerek şoför, gerekse yolcular tarafından belli aralıklarda sık sık tekrarlandığını duyabilirsiniz.
Biraz daha sıkışabilir miyiz arkadaşlar?
Metrobüs o kadar doludur ki, araca binmek isteyen yolcu içeridekilerden özveride bulunmalarını ister. Ama biraz empati lütfen!
Herkes evine gidecek, biraz yardımcı olalım.
Bu da 'Sen kendini kurtardın ama acık insan ol' ayarını verenlerin klasik cümlesidir.
Yer yok, nereye ilerleyelim.
Metrobüse binmek için insanların üstüne abananlara ve 'Biraz ilerleyebilir miyiz?' diyenlere verilecek cevaptır.
Beğenmiyorsan taksiye bin!
Metrobüste kalabalıktan yakınanlar nedense bulmuş bunuyordur, insan gibi gitmek istiyorsa taksiye binmelidir.
Arkadakine bin kardeşim!
Adım atacak yeri olmayan insanın patlama noktalarından biri de bu cümleyle hayat bulur.
Yer değiştirebilir miyiz, ben ineceğim...
İnmek isteyen öyle elini kolunu sallayarak kapıya ulaşamayacağı için önündekileri ekarte etmelidir. Gözüne kestirdiği kapıya doğru ilerlerken bir yandan da bunu söyler. Özgürlüğe giden en güzel yollardan biridir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Soğuk Savaş yıllarında KGB'nin kadın ajanları tarafından kullanılan bu ruj, aslında 4.5 mm lik bir silah.
Tek atımlık hakkı bulunan bu ruj görünümlü silah,işler yolunda gitmediğinde son çare olarak kullanılıyordu.

TESPİTLİ YORUM
Eskiden iyiymiş,gönder mektubu üç gün kafa dinle.
Şimdi '13 saniyedir bana yazmıyorsun bir şey mi oldu?'

NE KADAR OLDU?
Almanya'nın Münih kentinde bir Türk vatandaşı, çok sarhoş olduktan sonra park ettiği arabasını iki yıl sonra bulalı 12 YIL OLDU

AlkışlıYorum
İstatistik sınavına elini kolunu sallayarak gelen öğrenciye;
"Hesap makinasız nasıl çözeceksin?" diyorum, cevap alkışa değer:
"Kul yapısı makinadan medet ummam, benden zeki olabilir mi?" Göreceğiz evladım, notlar bir açıklansın hele....
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Metrobüs klişeleri
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