Erkekler anne olsaydı...

Hayata dair tüyolar verir, tabii hatunlara nasıl davranacağını da.

Genelle annemiz bize, 'Oğlum kimseye sataşma, kızım arkadaşına küsme' diyerek hayatı öğretmeye çalışır. Ama o ne yapmamız gerektiğini genelde söylemez. Eğer anneniz bir erkek olsaydı, geleceğe dair tonla tüyo verir, bir de üstüne nasıl hatun tavlanacağını öğretirdi. :) Her sabah saç-makyaj yerine tıraş ritüeli gerçekleştirir.

Ahh ahh şu erkeklerin her sabah tıraş olması gibi var mı? Genellikle kız çocuklarının yaptığı rujla bütün yüzü ve duvarı boyama yaramazlığı burada tarihe karışır. Bunun yerine anneniz olacak adam sizi bir güzel yanına alır, tıraş köpüğünün hepsini yüzünüze sıkar, tarağın ters tarafıyla onu taklit edip oynamanızı sağlar. :) Kadın çocuğu uyutur, erkek çocuktan önce uyur.

Annelerimiz genelde ayakta sallama suretiyle, yanına da bir ninni iliştirerek mışılll mışılll uyuturlardı. İşte eğer anneniz bir erkek olsaydı, bu durum tam tersi olurdu. Yeni annemiz bizi yanına alır, tam ninni söylerken bir güzel uyur, biz burnunu sıktığımızda da 'Ne oluyo yaa' nidasıyla kıyameti koparır. :) Kadın altın gününe gittiğinde çocuğu unutur, erkek pes attığında...

Anneler, anneciklerimizin bizi tek unuttuğu yer, gittikleri uzun uzun gülüp, yiyip-içtikleri o altın günleridir. Bu durum erkeklerde ise, arkadaşlarıyla çekişmeli bir pes turnuvasıdır. :) Babanın ekürisi teknoloji delisi çocuk doğurur.

Erkeklerin istisnasız hepsi teknoloji delisidir... Nerede yeni bir telefon, ses sistemi, tv ya da oyun konsolu çıkar; gider hemen alır! Nerede yeni sosyal medya platformu var oraya takılır. Ee hal böyle olunca, annesi erkek olan bir çocuğun ondan aşağı kalması beklenemez.... Sonuçta işin ucunda güzel kızlar var. :) 'Gözlerinin hastasıyım, yolların ustasıyım' der.

Türkiye'de bilindiği gibi bu yolların efendileri erkekler... Öyle ki yolda araba süren kadın gördüklerinde hala kafalarını çevirip, uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. Şimdi bu erkeklerden birinin aslında anne olduğunu düşünün. Çocuğu doğduğunda öğreteceği ilk şey, 'Oğlum bir vites at da, ablalar görsünler.' :) Markette çocuğun her istediğini alır.

Ah o süper marketlerde annemizin eteğine az yapışmadık, 'Bana bu çikolatayı allll!' diye. Annemizde 'Ama paramız yok evladım' diyerek yerlere yatıp, ağlamamızı sağlardı.

Ama anne erkek olacak anne öyle mi, değil. :) Markete çocuğuyla gelir, rafın kenarına sepeti dayar, boşalt boşaltabildiğin kadar, yihaaaa!

Sonuç: Erkeklerden anne olmaz. :)

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Boğalar, kırmızı renge sinirlenmezler.

Çünkü boğalar, kırmızı-yeşil renk körüdür ve kırmızı rengi ayırt edemezler.

Boğaları saldırıya geçiren neden, matadorların salladığı pelerinin hareketlerine sinirlenmeleridir.

Yapılan birçok deneyle de bu konu ispatlanmış ve boğalar renk ayırt etmeksizin; mavi, beyaz veya kırmızı pelerinlerin hepsine aynı şekilde saldırmıştır.

Bu renk körlüğünde, canlılar renkleri ayırt edemezler veya hiç göremezler.



TESPİTLİ YORUM

Size misafirliğe gelen kişiler için banyodaki havluyu koymayı unutmayın, yoksa hepsi yüzünü silmek için bornozunuzu kullanıyor, ben de dahil Allah affetsin.



NE KADAR OLDU?

Bursa'da bir manavda sivribiber kalmadığını öğrenen Sezer Kırbıyıklı, "Bu nasıl manav?" diyerek domatesleri kurşunlayalı 15 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

VIŞNEYI kiraz zannedip ekşi bulan, kavun yerine karpuzun koklanarak seçileceğini ısrarla savunan sevgili kocam; ofsayt pozisyonun ne anlama geldiğini bilmediğim için beni cehaletle suçladı. Evet evet, ben büyük bir beddua almışım.