- ŞAMAR OĞLANI: Gerek şamarı yemek gerek şamar oğlanına dönmek olarak bolca kullandığımız bu sözcüğün de enteresan bir geçmişi var.

Avrupa'da her asilzade okula halktan bir yaşıtıyla beraber gönderilirmiş, asil olan bir hata işleyince, bunun cezasını halktan olan çekermiş.

- EFKÂR: Bir diğer çoğul olma durumu da bu kelimede karşımıza çıkıyor. 'Fikir'in çoğulu. Yani "Efkârlıyım" diyen kişi aslında "Kederliyim, dertliyim" değil "Düşünceliyim" diyor, biz onu yanlış anlıyoruz.

- YAVŞAK: Ağıza çok güzel oturan bu kelimenin bir de güzel anlamı varmış. Bit ya da pire yavrusuna yavşak denirmiş.

Ayyy yavşak yhaaa!

- YOSMA: Güzel alımlı kadın anlamına gelen bu kelimenin anlamı gitgide kolay kadına doğru kaymıştır, neden böyle olmuştur bilmesek de doğru anlamıyla kullanabilen insanlar nadir de olsa vardır hâlâ.

- BENDENİZ: Anlamının en bilinmediğini düşündüğümüz kelimelerden birisi de 'bendeniz'dir, daha doğrusu "bende"dir. Bende, köle/kul demektir, birine kendimizi takdim ederken "bendeniz isim soyisim" dediğiniz zaman, emrinize amadeyim anlamı taşır.

- ZIVANADAN ÇIKMAK: Gayet doğru kullandığımız ancak anlamını pek de bilmediğimiz kelimelerden biri daha karşımızda: Zıvana.

Marangozların dediğine göre ahşap mobilyaların (masa, sandalye gibi) bağlantı yerlerindeki kritik noktaların adıymış zıvana, eğer bu mobilyalar kötü kullanılır ve bu kısımlara zarar gelirse, o eşya bir daha iflah olmazmış.

Yani zıvanadan çıkmak gerçekten de hiç iyi bir şey değilmiş.

- SİTTİN SENE: Ağza dolu dolu oturan adeta bir küfür gibi keyif veren bu kelimenin anlamı çok açık aslında, sittin = altmış, yani "Sittin sene bitmez bu iş" gibi bir cümle bahsi geçen işin bitmesine daha çooooook olduğunu belirtiyor.

- EŞYA: Geldik bir başka çoğul kelimemize daha.

Eşya kelimesi "şey"in çoğuludur, şeyler anlamında yani. Anlamını bilerek kullanmak daha güzel. Bu durumda eşyalar demek aslında yanlış oluyor ama çaktırmayın.

- CV: Herkesin ağzında olan ama anlamını kullananların yüzde 1'inin bile bildiğinden şüphe duyduğumuz bir kelime CV. Neden mi? Çünkü Latince bir kelime grubunun kısaltılmış hali CV. Uzunu: Curriculum vitae. Curriculum çember, vitae de hayat demekmiş, yani hayat çemberi. Bu açıklama iş ararken feleğin çemberini gören tüm dostlara gelsin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Avustralya'da bir adam, evinde büyük bir yangın çıktığında derin uykudaydı.

Komşuları evde dumanları fark edince itfaiyeyi çağırdılar ve adamı uyandırmaya çalıştılar. İtfaiye geldiğinde adam hala uyuyordu.

İtfaiyeciler, adamı uyandırıp yangını söndürdüler ve adam yangının başladığından habersizdi!



GÜLÜ YORUM

@gadinburdurlum Karım ilk maaşıyla bensiz alışveriş yapmaya kalkmış..

Yapamamış. Ne post makinesi parayı almış, ne havale yapabilmiş, ne de ATM'den para çekebilmiş.

Beni aradı, "ZİRAAT HESABIMA PARA YOLLAYABİLİR MİSİN YA PARAMLA REZİL OLDUM" diyor.

Koca parası yemen gerekiyor yavrum senin ondan bunlar'.



TESPİTLİ YORUM

Erkek adamın maçta bir tane adam gibi şutu olur onu da maç sonrası ne şut çektim ama diyerek kafa ütüler...