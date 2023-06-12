Güle güle Mister!

Ligi Galatasaray'a kaptıran, basketbolda Anadolu Efes'e elenen Fenerbahçe'de taraftarlar son bir umut olarak gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmişti. Burada alınacak kötü bir sonuç her ne kadar Ali Koç'u koltuğundan etmeyecek! olsa da taraftarın sırtını takıma çevirmesine neden olabilirdi.



Başakşehir'in Avrupa hedefi nedeniyle maça ayrı bir konsantre ile çıkacağı düşünülse de ilk yarıda tam tersi bir görüntü hakimdi. Henüz ilk dakikada savunmanın hatasını affetmeyen Arda Güler, Batshuayi'ye al da at dedi. Daha sonra savunma-kaleci anlaşmazlığı ile ikinci golü de bulan Kanarya güle oynaya kupaya uzandı.

Kupayı getiren golleri Batshuayi atsa da maçın adamı Arda Güler oldu. 18'lik yetenek yine yaşından büyük işler yaparken Avrupa devlerinin iştahını da biraz daha kabarttı. Arda öylesine iyiydi ki, sezon boyunca onu oynatmamak için direnen Jorge Jesus bile alkışlamak zorunda kaldı. Belki abarttığımı düşüneceksiniz ancak, bir gün önce oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ya da Inter kadrolarından birinde görsek şaşırmazdık Arda'yı...

Gelelim Jesus'a... Portekizli maçın ardından Fenerbahçe'den ayrılığını duyurdu. Kupa şampiyonluğu, lig ikinciliği ve Avrupa'da son 16 turu olarak bakıldığında kağıt üzerinde başarılı bir sezon geçirdiği söylenebilir. Ancak Dünya Kupası arasının ardından aklının ligde olmaması, sürekli Brezilya basınına ayrılacağına yönelik demeçler vermesi ve Arda Güler inadı taraftarın kendisinden soğumasına neden oldu.

Sonuç olarak Portekiz dışında çalıştığı her ülkede kupa kazanma alışkanlığını sürdürmeyi başaran Jesus, Fenerbahçe'nin de 9 yıllık kupa hasretine son verdi. Fenerbahçeliler için acısıyla tatlısıyla bir Jorge Jesus geçti ülkemizden. Güle güle Mister...