Yatıştırmaya devam
Boş laf bunlar. Ortada savaş falan yok. Bir tiyatrodan ibaret.
Dağ fare doğurdu.
Boşaltılmış üsler havadan ve füzelerle vuruldu. Tek bir kayıp bile yok. Boş binaları vurup geldiler.
Ortada sahte bir savaş var.
Taraflar anlaşmış. Herkes imaj peşinde.
Trump bir laf etti. Onun gereği yerine gelsin istiyor. En azından kendi reklamını yaparken, "vurdum işte" demek istiyordu. Pentagon'un ise gerçek bir yüzleşmeye hiç niyeti yok.
Muhtemelen oturdular ve başkanı bir gösteri operasyonuna ikna ettiler. Onun da zaten umurunda değil. Kamuoyuna satacağı bir operasyon olsun yeter.
Fransa ve İngiltere Rusya'dan rahatsız. Amerika'yı cesaretlendirmek istiyorlar. Bir de kendilerini önemli hissetmenin peşinde. Hala prestij devşirmeye çalışan zavallı emekli sömürgeciler.
Rusya bu operasyondan hiçbir şey kaybetmedi. Çok mutludur şu anda. Amerika, İngiltere ve Fransa prestij peşinde koşarken, Rusya somut kazanımlarını korumuş oldu.
İçi boş bir operasyon. Plansız Amerika günü kurtarmanın peşinde.
Kimyasal silah kullanımını yasaklayan tabuyu savunuyormuş gibi yapıyor. Atlattığını düşünüyor.
Hayır atlatmadı.
Aksine daha da kudurttu.
Cezasını çekmeyen Esed daha da kuduracak. Kendisine cevap verilmeyeceğini düşünecek.
Bilen bilir. İçinden geçtiğimiz süreci yıllardır İkinci Dünya Savaşı öncesi döneme benzetiyorum.
Amerika'nın sahadan çekilmesi uluslararası güç boşluğunun yarattı.
Boşluk savrulmalara neden oluyor.
Caydırıcılık yok. Yatıştırma var.
Hitler önce Avusturya sonra Südetleri ele geçirdiğinde kimse karşını dikilmedi. Geçiştirdi.
Bundan cesaret alan Hitler Polonya'ya saldırınca savaş başladı.
Esed kimyasal silahları Obama döneminde kullandı. Cezasız kaldı.
Geçen yıl kullandığında yalandan cezalandırıldı. Füzelerle vuruldu.
Şimdi biraz daha sert vuruyormuş gibi yapıldı. Üç tane üs füze ve uçaklarla vuruldu.
Her seferinde dozaj artırılıyor. Sonuç alınamıyor.
Alınamayacak.
Bu esnada Esed kendinden daha emin hale gelecek. Yanlış bir algıya sahip olacak.
Aynı algı Rusya için de geçerli. Gürcistan ve Ukrayna'da dengelenmeyen Rusya Suriye'ye de geldi. Şimdi burada da dengelenmediğini görüyor.
Dengelenemeyeceğini düşünüyor.
Yayıldıkça yayılacak. Bir gün dengelemeye kalktığınızda bedeli daha da ağır olacak.
Ama kimsenin umurunda değil. Herkes kendi gündelik işlerinin peşinde. Suriye'de bu kadar insan ölmüş. Şu kadar kimyasal silah kullanılmış. Baktıkları ettikleri yok.
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın havasındalar.
Türkiye bu cendereyi çoktan geçti.
Şartlara uygun konumunu aldı. Kendi başına ayakta durmanın yolunu buldu.
Türkiye'yi iki taraftan birine itmek isteyenlere rağmen pozisyonunu koruyor. Kendi stratejik hedefine odaklı gidiyor.
PYD'yi merkeze oturtmuş durumda.
Esed'le her nasıl hesaplaşacaksanız hesaplaşın. Türkiye'nin size yakın olmasını istiyorsanız PYD konusunda adım atacaksınız.
Aksi halde herkes yoluna Türkiye kendi yoluna.
İçerideki Amerikancılar da Rusçular da duysun.
Bizi bir taraf entegre etmeye çalışmasın.
Türkiye'nin çıkarı Türkiye'den geçer.
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- Hasan Basri Yalçın
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