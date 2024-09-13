Ersin Ramoğlu

Ortada rezil bir durum var…

Yüzlerine tükürsen aldırmaz 'rahmet' derler ama.

Günlerdir Adana Büyük Şehir Belediyesi'nde yapılan rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunu yazıyorum…

Dosya içinde yok yok!

Aleyna Tilki'den tutun Baro Başkanı Semih Gökayaz'dan çıkın!

Hapiste üç reklamcı bir danışman kadın ve bir memur var…

Çetenin başı dışarıda ama…

Dosyada Mert yok…

Bu kadar ince bir çalışmada dinlemeye nasıl takılmadı?

Yoksa dosyada bir antin kuntin mi var?

Zeydan Karalar'ın avukatı Semih Gökayaz, polis şüpheli Süleyman Aydoğan'ın ifadesini yarıda kestirip onunla ne konuştu?

Dosyadaki x bayan kim?

Yine dosyada x olarak belirtilen erkek kim?

Avukat Gökayaz reklamcı ile ne konuştu ki o gelmeden önce bülbül gibi konuşan adam dut yemiş bülbüle döndü.

Şüpheliler birkaç gün sonra mahkemeye çakacak…

Muhtemelen onlar da bırakılacak!

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş titiz ve iyi bir savcıdır ayrıca Adana Adliyesi'nde işin ehli savcılar var…

Kılı kırk yaracaklarından eminim…

Belki başka sürprizler de göreceğiz!

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Neyse dosyaya dönersek;

Takılacak altının, kalınacak otelin, düğün kıyafetlerinin parası bile reklamcılardan çıktığı görülüyor!

Polis belediyeyi soyanlar ile rüşvet alanları titizce takip etmiş!

Ama Mert Karalar'ın sesini ya kaydetmemiş ya da x erkek odur!

878 sayfalık dosyada bir o yok!

Bu teknik ve fiziki takip tutanaklarında Mert Karalar'ın ses kayıtları olsaydı herhalde içeride Mürüvet Sızlı değil Zeydan'ın oğlu olacaktı.

Yani tutuklu sayısı 3 reklamcı, bir başkan danışmanı ve bir memurla sınırlı kalmayacaktı.

Mert Karalar'ın düğünü binlerce davetlinin katılımıyla 12 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşti.

Ekim 2022'den itibaren Adana Büyükşehir Belediyesi'nin akçeli işlerle uğraşan çalışanlarında bir telaş başlamıştı.

En büyük sorumluluk polisin Mert'in belediyedeki adamı olarak dosyada belirttiği Mürüvet Sızlı'daydı.

Mürüvet Sızlı Mert Karalar'ın özel konukları için oteller aradı, rezervasyonlar yaptı, kıyafet siparişleri verdi, takılacak altınlara kadar her şeyi ile tek tek ilgilendi.

Fezlekenin 748-749 ve 750. sayfalarında Mürüvet Sızlı ile reklamcı Süleyman Aydoğan arasında geçen mesajlaşmada Mert Karalar'ın düğünüyle ilgili telaş tüm çıplaklığıyla yer aldı.

Mürüvet Sızlı:

"-Kart lazım düğün için elbise ayakkabı falan benimkiler hep ekside… Sonra ses sistemi lazım…"

Süleyman Aydoğan:

"-Hallederim kardeş Cuma'ya kadar kökünden…"

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Mürüvet Sızlı:

"-Tamam kardeş onu ben alcam, cuma geç olur siparişi internetten vercem…"

Süleyman Aydoğan bu söz üzerine kredi kartının arkalı önlü fotoğrafını gönderiyor.

Mürüvet Sızlı:

"-Thankssss canımsın kardeş kart limitin ne?"

Süleyman'ın kartında 5 bin 222 lira limit var…

Mürüvet Sızlı:

"-He yetmez, elbise 19 ayakkabı 8 bak ne alıyon altın mı deme zar zor buldum."

Süleyman Aydoğan:

"-Allah'ıma binlerce şükür erkek doğmuşum!"

Mürüvet Sızlı:

"-Kardeş 10'u yatırdım 9'u da yatırmam lazım ki siparişi vereyim siteden.. Yoksa yetişmez!"

Süleyman Aydoğan:

"Hallediyorum Kardeş.."

ayırttım haftaya. Hafta içi alırım onu."

Süleyman Aydoğan:

"-Saat 4 gibi ayarlasam olur mu kardeş?"

Mürüvet Sızlı:

"-Kartta 10 vardı 10u çekmiştim , Ama 10 gitmiş."

Süleyman Aydoğan:

"-Serhat kredi kartını ödedi yarına kadar vakit var mı?

Mürüvet Sızlı:

"-Var var ok. Ben hani haberin yoktur belki diye…"

Süleyman Aydoğan:

"-Kardeş normalde senin için ayırmıştım Serhat'ın kartını yatırmayı unuttuğum için asgarisini yatırdım…"

Mürüvet Sızlı:

"-Bravo klasik sülo… Tamam tamam kardeş…Şimdi altın ve ayakkabı kaldı çok yüklendim biliyorum sana da ama işte Mert'e mecbur bilezik alcam yani.."

Süleyman Aydoğan:

"-Hallederiz kardeş rahat ol.."

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Zeydan Karalar'ın Adana Büyükşehir Belediyesini yönettiği zihniyet bu.

Aydoğan Reklamın sahibi Süleyman Aydoğan'a polis bu ses kayıtlarını soruyor.

Mert'in yapılan düğünü ve Mürüvet Sızlı'nın istediği altın bilezik gibi her şey açıkça ortadayken Süleyman Aydoğan'ın polisin sorusuna verdiği ibretlik yanıtı birlikte okuyalım:

Süleyman Aydoğan:

"-Kimin olduğunu bilmediğim bir düğün için kıyafet almak istedi. Maaşına kadar benden borç istedi. Görüşme içindeki diğer konuları hatırlamıyorum."

Hatırlamaz tabii…

Hatırlamaması sorguyu yarıda kestiren Adana Baro Başkanı Avukat Semih Gökayaz'ın telkinlerinden olabilir mi?

Polis memuru dosyanın 717. sayfasında büyük puntolarla bir not yazmış:

ŞÜPHELİ AVUKATI SEMİH GÖKAYAZ'IN MÜVEKKİLİ SÜLEYMAN AYDOĞAN İLE GÖRÜŞME YAPACAĞINI BELİRTMESİ ÜZERİNE 20/12/2023 GÜNÜ SAAT:16.15'TE İFADEYE ARA VERİLEREK ÖZEL OLARAK GÖRÜŞMELERİ SAĞLANMIŞTIR. AYNI GÜN SAAT:16.20'DE İFADE İŞLEMİNE TEKRAR BAŞLANILMIŞTIR.

Yani adamın hafızasını kaybetmesine 5 dakika yetmiş…

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Not: Rüşvet Dosyasına Çarşamba günü SABAH gazetesinde devam edeceğiz.