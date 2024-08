Ersin Ramoğlu

Turgut Özal Başkanlığında kurulan Anavatan Partisi inanılmaz işler yaparak ülkenin kaderini değiştirdi.

Özal sonrası Reis'in yaptıkları ise onu çok geçti.

Her iki lider de hayatlarımıza olumlu yönde dokundu.

SABAH Trabzon Temsilcisiyken Azer Benli'yi tanıdım.

Anavatan Partisi İl Başkanıydı o zamanlar.

Rahmetli Adnan Kahveci'yi ve eski Meclis Başkanı Necmettin Karaduman elbette unutulmaz.

Anavatanlı milletvekilleri Fahrettin kurt, Ali Kemal Başaran, Avni Akkan, Hayrettin Gurbetli, İbrahim Çebi Eyüp Aşık renkli simalardı.

Bunca senedir siyaseti takip ederim Azer Benli gibi davasına bağlı bir il başkanı tanımadım.

Onun gibi liderine sahip çıkanı görmedim.

Azer abi ANAP'ın efsane il başkanıydı… Bedir Savaşı'nda savaşan Müslümanlar gibi savaştı.

Bulunduğum her siyasi ortamda onu örnek gösterdim.

Çarpık il başkanlarını görünce onu hep hatırladım.

Yıllar sonra arayınca onun da beni unutmadığını anladım.

Azer abi isteseydi her dönem milletvekili olabilirdi.

Özal'dan aldığı "milletvekili ol" teklifini bile geri çevirmişti.

Azer abi AK Parti Hükümetlerinde iki dönem Bayındırlık Bakanı olarak görev alan Faruk Nafiz Özak'la iş ortağıydı.

İkisi düzgün insanlardır, hile ve hurdayla işleri olmamıştır.

Bu yüzden Trabzon'da sevilir ve sayılırlar.

Partisini ticarete alet eden il başkanları tanıdım.

Hatta gey ilişki yaşayan il başkan bile gördüm.

Azer Benli gibi bir efsanenin unutulmasını istemem.

**

İl başkanı olarak Azer Benli, milletvekili olarak da Hüseyin Yayman örnek alınması gereken siyasetçilerdir.

İkisinin de tek derdi ülkeye ve davaya hizmettir.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ı yıllardır tanırım… Politik analizlerinde doğru tanılar koyan biridir.

Mektebi Mülkiye'de 'Türkiye'nin İdari Reform Tarihi' isimli doktora teziyle siyaset bilimi doktoru oldu.

Alanında ilk ve tek eser olan bu çalışması halen pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Yayman'ın "halk adamı" kimliği hep öndedir.

Depremde çiçek kokulu ablasını, sırdaşı abisi ile 11 yakınını kaybetti. Acısını duyurduğu sözleri benim de yüreğimi yaktı;

"Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim!" Bu sözlere ağladım ben.

Hüseyin Yayman Hatay'ı ayağa kaldırmak için müthiş uğraş veriyor… İğrenç sosyal medyanın düzeltmek için de uğraşıyor **

Hüseyin Yayman hem davasına hem lideri Erdoğan'a samimi şekilde bağlıdır.

Halkına olan düşkünlüğü ise bir başkadır… Bazıları gibi burnu havada ve nobran değildir… Nüfuzunu ticarete alet etmez… Yavuz Donat abi ile sık sık Hatay'a gelerek sorunların çözümüne çalışır… Hatay'ın mayasında olan kardeşlik kültürünün bir simgesidir.

Tanığıyız depremde acısını yüreğine gömerek çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınlarının durumunu sorunca; "Acımız dağlar gibi…Medeniyetler şehri Hatayımız maalesef yerle bir oldu. Güzel şehrimize atom bombası düştü. Çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Kaybettiğimiz hemşerilerimize mi, yıkılan şehrime mi, ablama, abime mi üzüleyim? Acımız çok büyük. Gün birlik günü. Yüzyılın afetini birlikte atlatacağız inşallah. Allah'ım ülkemizi ve aziz milletimizi daha büyük afetlerden korusun. Allah devletimizden razı olsun" demişti.

Onunla ilgili söylenecek çok şey var… Azer Benli nasıl bir iz bırakmışsa bende Hüseyin Yayman da aynı izi bırakmıştır. Nokta… **

EMEK HIRSIZI ZEYDAN KARALAR

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yalan ve entrika üzerine kurduğu siyasi hayatı deşifre oldu Adamın her şeyi palavra… Eskiden onu bir şey sanırdım… Tanıdıkça, yaptıklarını görünce, ona güvenim kalmadı… Ne olursa olsun dürüstlükten vazgeçmemeli insan.

Çünkü kalıcı ve hatırlanacak olan "dürüstlüktür" makam da zenginlik de geçicidir… Herif önce eski başkan Hüseyin Sözlü'nün açtığı dershaneleri kapattı, öğretmenleri gönderdi.

Sonra da yaptırdığı afişlerle çocukları kullanarak emek hırsızlığına başladı. Bu nasıl iştir Zeydan aka?

Afişlere adlarını yazdığın öğrencilerin ailelerinin maddi ve manevi emeğinin üzerine nasıl çökersin?

Üç ayda bu öğrencileri yetiştirmiş gibi nasıl reklam yaparsın?

Ayıp değil mi yazık değil mi?

Bu emek hırsızına cevap siyasetçi yok mu?

**

ÇUKUROVA REKTÖRÜ HAMİT EMRAH

Adana'daki iki üniversiteye de dışarıdan rektör atandı.

Çukurova Üniversitesine Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Alpaslan Türkeş Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Adnan Sözen getirildi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Beriş 15 Temmuz döneminde FETÖ'den gözaltına alınmış iki profu yardımcısı yaptı.

YÖK Yürütme Kurul üyesi olan bir cemaatçinin üniversiteleri bu şekilde yapılandırdığı iddiaları ise dillerde.

Mersin Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi'nden pis kokular geliyor… Önümüzdeki günlerde yaşanan rezaletleri yazıp duyurmam lazım.