TÜRKİYEMIZ'İN yakın coğrafyasında kritik gelişmeler yaşanıyor. Küresel güçler, Amerika, Rusya, Avrupa, Çin uzaklardan gelip etrafımızdaki coğrafyanın altını üstüne getiriyor, genişletilmiş Ortadoğu'nun jeopolitiği değişiyor.

Başkan Tayyip Erdoğan-Türkiye de gelişmeleri çok iyi okuyarak, pozisyon alıyor, algoritma meydana getirmek suretiyle Büyük Türkiye Yüzyılı'nı ilmek ilmek örüyor.

Başkan Erdoğan'ın mottosu, Türkiye Yüzyılı'nı birebir ilgilendiren Türkiye jeopolitiğinde son 15 gün içinde çok önemli 2 OLAY oldu ve olmaya devam ediyor.

1) F-16'LARIN YOLU AÇILDI.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli aşama önceki gün itibarıyla tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı.

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti alacak.

2) TÜRK DEVLETİ IRAK

DERİNLİĞİNDE İLERLİYOR.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis'teki terör özel oturumunda Irak'taki Talabani'nin KYB'sini uyarmışlardı. "KYB'nin, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına eğitim verdiği iyice açığa çıkmıştır.

Bu durum, KYB ile PKK arasındaki ilişkinin boyutlarını da ortaya koymaktadır. Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse, daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" denilmişti.

YAŞAR GÜLER'İN

ŞİFRELERİ

Öncelikle Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in vefat eden kıymetli babası Fikret Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Irak'ın, bölgede güven, istikrar ve refahın sağlanması hususunda "resmin en önemli parçalarından biri" olduğuna işaret eden Türkiye, son dönemde Irak'ta hamleler yapıyor.

Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Irak'tan yeni döndü.

Güler'den önce 27 Ocak'ta MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'taydı.

İbrahim Kalın istihbarat diplomasisi yaparken, Yaşar Güler yanına Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı alarak Irak'ta yarınlarda çok konuşulacak askeri diplomasi yürüttü. Yaşar'ın askeri diplomasisinin şifrelerine bakalım...

Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Başbakan Sudani ve Savunma Bakanı Rıza El-Abbasi ile görüştü.

Güler, Bağdat'tan sonra Erbil'e geçti. Başta Mesut Barzani ile bir araya geldi. Ardından, KYB'nin iki numaralı ismi Celal Talabani'nin oğlu olan Kubat Talabani'ye TÜRK DEVLETİ'NİN NET TAVRINI

GÖSTEREREK, terör örgütü PKK ile iş birliği içinde olan ve KYB'de ipleri elinde tutan Bafel Talabani'yi UYARDI.

Başkan Erdoğan, Ortadoğu ve Körfez'deki ülkelerle artan ilişkilerin yeni dönemi için 14 Şubat'ta Mısır'a gidiyor. Türkiye ile Mısır ilişkilerinde 'yeni bir sayfa, yeni vizyon' açılırken, Ortadoğu-Doğu Akdeniz-Kızıldeniz- Kuzey Afrika ölçeğinde çok önemli yol haritası ortaya konacak.

SONUÇ: BAŞKAN ERDOĞAN,

TÜRKİYE'NİN GELECEĞE

BÜYÜK OLARAK KOŞMASINI

SAĞLAYACAK KÖPRÜLERİ

KURUYOR.

Türkiyemiz, KÜRESEL GÜÇLERİN kavgaya tutuştuğu Ortadoğu'da son sözü söyleyecek JEOPOLİTİK HAMLELERİ

DEVAM ETTİRİYOR.

Nihayetinde Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiyemiz, yeni bir eksenin çok güçlü oyuncusu olarak yoluna devam ederken, KIZIL ELMA HEDEFİNE ADIM ADIM yaklaşıyor.