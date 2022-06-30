Başkan Erdoğan, NATO’ya format attı

BAŞKAN Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, NATO Zirvesi'ne tarihe geçecek bir damga vurdu. Küresel tecrübesi ve güçlü liderlik özelliklerini konuşturan Başkan Erdoğan, Madrid'deki NATO Zirvesi'ne adeta format attı. Evet. Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya karşı dik durarak NATO'ya adeta "Kendine gel" dedi. Başta ABD ve Almanya'nın aklını başına getirmesine vesile oldu.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olması girişiminden tarihi bir fırsat yakalamıştı. Çok etkili bir diplomatik manevralarla istediğini elde etti. Bir taşla onlarca kuş vuruldu. En önemli karar "NATO çerçevesinde terör örgütü PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama" taahhüdü oldu.

Mutabakatta Finlandiya ve İsveç'in şu taahhüdü yer aldı. "Finlandiya ve İsveç milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır" garantisi verildi.

Mutabakatta, PYD/YPG ile FETÖ'ye, terör/terörizm ifadesinin geçtiği aynı paragrafta atıfta bulunulması, Ankara açısından çok önemli bir kazanım olarak göze batmaktadır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç bağlamında somut ve açık bır şekilde NATO'nun titremesine yol açarak silah ambargosunun kaldırılmasını sağlayacak garantiyi de aldı. NATO bağlamında bu garanti başta ABD ve Almanya'yı da çerçeveye sokuyor.

NATO bağlamında, Türkiye'yle İsveç ve Finlandiya arasında terörle mücadelede işbirliğine işlerlik kazandırılması amacıyla mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Türkiye bu mekanizmayı, NATO bağlamında başta ABD, Almanya ve Fransa'ya kadar derinlik kazandırma fırsatını yakaladı. Yeni dünya düzeni kurulurken güçlü ve tecrübeli liderliğin gereği her olayda biraz daha öne çıkıyor. Başkan Tayyip Erdoğan şu anda dünyanın en tecrübeli lideri ve küresel aktörü.

Hem içte hem de dışta tecrübeli ve güçlü liderlik yapıyor. Halkımız da Başkan Erdoğan'ı güçlü ve tecrübeli lider olduğu için 20 yıldır seziyor, destekliyor. Mevcut Cumhurbaşkanı adaylarından farklı bir noktaya konumlandırıyor.

Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener sadece içte tanınıyor.

Başkan Erdoğan, Asya Türk Devletleri ile beraber yeni bir küresel kutup kurmakta. Özellikle BM'de yaptığı "Dünya beşten büyüktür" konuşmaları dünyanın mazlum ve mağdur onlarca ülkesinde büyük ilgi ve yankı buluyor. Üçüncü dünya savaşının konuşulduğu, jeopolitik fay hatlarını oynatan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki aktif tarafsızlık politikası, hem Putin hem Zelenski ile görüşebilen tek lider olması, NATO'nun genişlemesi karşısında İsveç ve Finlandiya'ya veto kartı çekmesi, ABD'nin Irak ve Suriye'de kurmaya çalıştığı terör koridorunu parçalaması, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı sokmaması, yüzde yüz yerli gemilerle Girit Adası açıklarına kadar donanmamızın bayrak göstermesini sağlaması, Suriye'ye yönelik operasyon konusundaki verdiği kararlı mesajlar Başkan Erdoğan'ın "Güçlü Lider" konumunu pekiştiriyor.

Başkan Erdoğan'ın son 3 ayda aynı anda 50'ye yakın liderle konuşması ve buluşması da dünyanın en tecrübeli lideri olmasının çok güzel örneğidir.

SONUÇ: Halkımız başında güvenebileceği güçlü lider görmek istiyor. Başkan Tayyip Erdoğan bu tarife en iyi örnektir. Türk siyasetinde 50 yıllık tecrübeye sahip milli lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk milletinin aydınlık yarınları konusunda Başkan Erdoğan'ın tecrübeli ve güçlü liderliğini çok iyi anlıyor. Desteğini esirgemiyor. Aziz Tük Milleti'nin tercihinin bir kez daha yeni dünya düzeni kurulurken ülkemizi büyük Türkiye yapmak için kararlı, dik duruş sergileyen Başkan Tayyip Erdoğan'ın yana kullanacağı açıkça görülüyor.