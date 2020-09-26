BÜLENT ERANDAÇ
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Asırlık uyanış
Peki, Türkiye'nin "asırlık uyanışı" ne demek?
Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde, tarihe tanıklık ederek, bölgesel güç ve küresel aktör olarak Yeni Türkiye'nin dirilişini ve yeniden varoluş mücadelesi ile gururlanıyoruz. TÜRKİYE EKSENİ etrafında, jeopolitik açılımlarla Türkiye'nin ASIRLIK UYANIŞ dalgasını yaratan global ve bölgesel dinamikleri, tarihsel gerçekleri, ilahi kaderi ve zamanın yeni ruhunu da görebiliyoruz. Tartışmasız bir gerçek ki, ERDOĞAN'LA BERABER TÜRKİYE kendini yeniden keşfetti.
2002 YILINDA Erdoğan'ın Başbakanlığı ve sonrasında Cumhurbaşkanlığına gelmesinden bu yana Türkiye, müthiş bir dönüşüm yaşıyor. Türkiye, yeniden Türk-İslam medeniyeti parantezinde, medeniyet temellerini atıyor. Yakın coğrafyasına el uzatıyor. Avrasya'nın kalpgahında, Haçlı-Siyonistlerin Amerika-Avrupa-Rusya tarafından kurguladığı yeni emperyalist planları bozuyor.
Nitekim Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Batı sisteminin çöküşünü, eski dünyanın çözülüşünü, Türkiye ile birlikte İslam coğrafyasının acılarla uyanışını, 2013 yılından bu yana çarpıcı biçimde dikkatlere sunuyordu.
Türkiye'nin asırlık uyanışını gerçekleştirmekte olan TÜRKİYE'nin stratejik hamleleri dünyada da geniş yankı buluyor.
Son 18 yılda Türkiye'nin büyük dönüşümüne imza atan Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KÜRESEL SİYASİ SATRANÇ USTASI olarak, koşmaya devam ediyor. 26 Eylül 2019'da Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşması, gösterdiği resimler, dünyanın tüm mazlum insanların sesi olduğunun da ilanıydı. Şu sözler unutulmayacaktır: "Dünyada 2 milyarı aşkın insanın yoksulluk, 1 milyara yakın insanın açlık sınırının altında yaşıyor olması çok acıdır.
Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum. Burada, sizlerin huzurunda tekrar ediyorum, dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.
Herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek için çalışmak mecburiyetindeyiz."
TÜRKİYE GERİ DÖNDÜ
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Eski imparatorluklar geri gelmeye başladı. Bunlardan 3'ü TÜRKİYE, Rusya ve Çin. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum, bizim için YENİ BİR ORTAM SUNUYOR" sözleri de dünyada büyük etkiye neden oldu.
Fransız haber sitesi Aleteia da, "Türkiye'nin büyük uyanışı" makalesini yayınladı. Evet yürüyüşümüzün ayak sesleri artık her yerde duyuluyor.
SONUÇ: Türkiye'nin tarihi kodlarında imparatorluk vardır.
Büyük ülkemiz tarihine, kültürüne ve İslam'a bağlı bir güç-medeniyettir.
Başkan Erdoğan etrafında yürüyen çok akıllı diplomatik ataklarla, stratejik hamlelerle, ardında GÜÇLÜ ORDUSU ve 85 MİLYONLUK BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN BİRLİK VE BERABERLİĞİYLE ASIRLIK UYANIŞIMIZ DAHA DA BÜYÜYECEK.
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